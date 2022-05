505 Games: Spring 2022 Showcase mit Termin angekündigt

An welchen Spielen lässt 505 Games derzeit arbeiten? Das werdet ihr bald erfahren. Das Unternehmen veranstaltet einen 505 Games Spring 2022 Showcase.

Eine E3 wird auch in diesem Jahr nicht veranstaltet. Allerdings warten im Laufe der kommenden Wochen einige eigenständige Events und Streams auf die Spieler, darunter ein Showcase des Publishers 505 Games.

Der 505 Games Spring 2022 Showcase wird am 17. Mai 2022 ausgestrahlt und soll an diesem Tag um 15 Uhr starten. Das Unternehmen verspricht einige „aufregende Ankündigungen“, zu denen in der heutigen Ankündigung keine weiteren Details genannt wurden.

505 Games hat mehrere Spiele in der Pipeline

Zu sehen sein dürften aber Games wie „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ von den Rabbit and Bear Studios und „Ghostrunner 2“, das im vergangenen Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC angekündigt wurde. Erwartet werden einige Gameplay-Szenen und weitere Details. Möglicherweise wird auch das nächste Spiel von „Metroid Dread“-Entwickler MercurySteam angeteasert

Ebenfalls dürfte Remedy Entertainmentseinen Auftritt haben. Er basiert auf dem erfolgreichen „Control“ und wird zusammen mit einem Sequel von 505 Games veröffentlicht. Im vergangenen November betonte der Publisher, dass die Entwicklung planmäßig verläuft.

Der 505 Games Spring 2022 Showcase wird vom ehemaligen MTV-Moderator Patrice Bouédibéla moderiert. Gezeigt werden sollen neue Inhalte, ausführliche Interviews mit verantwortlichen Entwicklungsteams und die exklusive Spielenthüllung eines nicht näher genannten Kultstudios.

„Während 505 weiterwächst, ist es wichtig, dass wir immer wieder auf die großartigen Partner hinweisen, mit denen wir zusammenzuarbeiten und auf die brillanten Spiele, die sie entwickeln“, so Neil Ralley, Präsident von 505 Games.

Mit dem ersten Showcase des Unternehmens freue man sich darauf, eine Handvoll der neuen Spiele zu präsentieren, die für 2022 und darüber hinaus geplant sind. „Es wäre uns eine Ehre, wenn die Leute einschalten und sehen, was wir für sie auf Lager haben“, heißt es abschließend.

Das erste 505 Showcase wird am Dienstag, dem 17. Mai 2022 ab 15 Uhr ausgestrahlt und kann unter anderem auf dieser Seite verfolgt werden. Die wichtigsten Ankündigungen findet ihr im Anschluss auch im Newsstream von PLAY3.DE.

