Mercury Steam: 505 Games vertreibt das neueste Werk der Lords of Shadow-Macher

Im aktuellen Geschäftsberichts kündigte 505 Games eine Zusammenarbeit mit dem spanischen Entwicklerstudio Mercury Steam an. Im Zuge des Ganzen wird der Publisher den neuesten Titel der "Castlevania: Lords of Shadow"-Macher vertreiben.

Mercury Steam zeichnete unter anderem für "Castlevania: Lords of Shadow" verantwortlich.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts zum abgelaufenen Quartal enthüllte der Publisher 505 Games ein interessantes Detail.

Wie das Unternehmen bekannt gab, wurde eine Zusammenarbeit mit Mercury Steam in die Wege geleitet. Im Zuge des Ganzen wird 505 Games das neueste Werk des spanischen Entwicklerstudios vertreiben beziehungsweise veröffentlichen. Konkrete Details wurden leider genauso wenig genannt wie ein möglicher Releasezeitraum zum neuesten Projekt von Mercury Steam.

Die Macher von Castlevania: Lords of Shadow

Mercury Steam wurde im Jahr 2001 in der spanischen Hauptstadt Madrid gegründet und machte in der Vergangenheit vor allem mit „Castlevania: Lords of Shadow“ (2010) sowie dem 2014 veröffentlichten „Castlevania: Lords of Shadow 2“ auf sich aufmerksam. Zu den weiteren von Mercury Steam veröffentlichten Titeln gehören „Metroid: Samus Returns“ (2017) und „Spacelords“ (2017).

Ende des vergangenen Jahres bestätigte Nordisk Games, dass das Unternehmen in Mercury Steam investierte und 40 Prozent der Anteile am spanischen Studio übernahm. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass sich bei Mercury Steam gleich mehrere neue Projekte in Entwicklung befinden.

Wann mit der offiziellen Enthüllung der besagten Titel zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

