Saints Row: Der Reboot soll sich trotz aller Neuerungen wie Saints Row anfühlen

Nach einer Verschiebung, die der Qualität des Spiels zugute kommen soll, ist der Reboot der Open-World-Action-Serie „Saints Row“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im Sommer vorgesehen.

Im Gespräch mit den Kollegen von Eurogamer gingen die verantwortlichen Entwickler von Volition auf die von ihnen verfolgten Ziele ein. Dabei hoben sie vor allem die Anpassungsmöglichkeiten hervor, mit denen dafür gesorgt wird, dass jeder Spieler beziehungsweise jede Spielerin das Abenteuer mit einem individuellen Charakter erleben kann. Dadurch ist laut Associate-UX-Designerin Kenzie Lindgren gewährleistet, dass sich jeder in sein ganz eigenes Abenteuer stürzen kann.

Gleichzeitig gehe man intern davon aus, „mehr Anpassungsmöglichkeiten zu bieten als jedes andere Spiel auf dem Markt“. „Und ich denke, das ist etwas, das besonders an Saints Row wirklich cool ist“, so Lindgren weiter.

Diverse Barrierefreiheitsfunktionen geplant

Wie Lindgren ausführte, wird „Saints Row“ zudem diverse Barrierefreiheitsfunktionen und Möglichkeiten bieten, das Spielgeschehen an die eigenen Bedürfnisse beziehungsweise Vorlieben anzupassen. Demnach wird es in der finalen Version des Spiels unter anderem Abschnitte für die visuelle Zugänglichkeit, die motorische Zugänglichkeit oder Anpassungen an den Kamerabewegungen geben. Abschließend wies Volitions Associate-UX-Designerin darauf hin, dass der Reboot zwar die eine oder andere Neuerung bieten wird, unter dem Strich soll sich der Titel aber wie ein klassisches „Saints Row“ anfühlen.

„Ich habe das Gefühl, dass es sich jedes Mal, wenn ich ins Spiel gehe, ob es sich nur um Anpassungen handelt (weil Anpassungen ein großer Teil davon sind), ob es sich um die Reisen durch die Stadt handelt, ob es sich um Wingsuiting oder das Erledigen der Missionen handelt, wie in Saints Row anfühlt“, so Lindgren. „Und ich denke, das ist zumindest einen Blick wert, wenn Sie ein älterer Spieler sind. Ds gilt aber auch für einen neueren Spieler, der dieses Gefühl zum ersten Mal entdeckt.“

„Saints Row“ wird ab dem 23. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

