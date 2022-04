Saints Row: Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten vorgestellt

"Saints Row" bietet den Spielern eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, die in einem Stream vorgestellt wurden. Videoszenen zeigen, was euch nach dem Release erwartet. Ebenfalls stehen ein paar neue Bilder zur Ansicht bereit.

Der Entwickler Volition zeigt zu „Saints Row“ einen neuen Trailer, der sich auf die Anpassungsmöglichkeiten des Spiels konzentriert. Der fünfminütige Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, verdeutlicht unter anderem, wie Spieler Charaktere, Waffen, Fahrzeuge, ihr Hauptquartier und weitere Bestandteile des Spiels anpassen können, sobald das Open-World-Spiel später in diesem Jahr erscheint.

Im Video zu „Saints Row“ könnt ihr einen Blick auf die sechs Standard-Charakteroptionen werfen. Der Editor ist euch sogar dabei behilflich, die linke und rechte Seite des Gesichts einer Figur unabhängig voneinander zu bearbeiten – was bedeutet, dass ihr ein absichtlich asymmetrisches Gesicht erstellen könnt.

Es gibt auch eine ganze Reihe von Fahrzeuganpassungen, darunter Aufkleber, Motorgeräusche, Hupen und Upgrade-Kits, die den Nutzen jedes Fahrzeugs verbessern. Diese Upgrades beinhalten auch einen Schleudersitz.

Zur Anpassung des Hauptquartiers heißt es: „Die heruntergekommene Kirche gehört dir und du kannst sie nach Belieben dekorieren. Je mächtiger du wirst, desto mehr leuchtet dein Hauptquartier auf, aber es liegt an dir, ihm den letzten Schliff zu geben, damit es wirklich dir gehört.“

Während ihr euch zum kriminellen Bösewicht entwickelt, verändert sich ebenfalls die Stadt, was sich nicht zuletzt auf die Skyline von Santo Ileso auswirkt. Zudem könnt ihr das Aussehen eurer Saints-Rekruten und eurer Freunde „mit einer Vielzahl von freischaltbaren Outfits verändern“.

Release erst im August

Erscheinen wird der inzwischen fünfte Teil, der schlicht auf den Namen „Saints Row“ hört und damit einen Neustart einläutet, nach einer Verschiebung am 23. August 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Im neuen Werk von Volition schließt ihr euch einer Gruppe von Kriminellen namens Saints an, die versuchen, als neues Verbrechersyndikat in einer südwestlichen amerikanischen Region namens Santo Ileso erfolgreich zu sein.

Wie in den meisten der vorherigen „Saints Row“-Spielen gibt es auch in dieser Region drei rivalisierende Banden, die allesamt ihren eigenen Stil und ihre eigenen Merkmale haben: Los Panteros, The Idols und Marshall Defense Technologies.

Nachfolgend könnt ihr euch neben Bildern das neue Videomaterial zu den Anpassungsmöglichkeiten von „Saints Row“ anschauen. Weitere Meldungen zum Spiel von Volition sind in unserer „Saints Row“-Übersicht zusammengefasst.

