Sonic Frontiers: Große Ambitionen – Sega peilt hohe Testwertungen an

Läuft alles wie geplant, dann wird der Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“ Ende des Jahres für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Im Rahmen einer aktuellen Investoren-Konferenz sprachen Sega Sammys CEO Haruki Satomi und CFO Koichi Fukazawa über die verfolgten Pläne und wiesen darauf hin, dass mit „Sonic Frontiers“ große Ambitionen verfolgt werden. So hoffen die Verantwortlichen auf möglichst hohe Testwertungen, die wiederum positiven Einfluss auf die Verkaufszahlen des Open-World-Abenteuers haben dürften. „Wir haben interne Ziele festgelegt, da die Korrelation zwischen den Bewertungen externer Bewertungsorganisationen und dem Umsatz in Europa und Nordamerika hoch ist“, führte Sega aus.

„Wenn das Spiel eine hohe Punktzahl erreicht, kann es zu einem Pflichtkauf werden und möglicherweise Synergien mit Verkäufen generieren. Daher arbeiten wir derzeit hart daran, die Qualität des Spiels für die Verkäufe während der Weihnachtszeit zu verbessern.“

Die Reihe soll auf die nächste Stufe gehoben werden

Wie Creative-Director Takashi Iizuka in einem im Januar veröffentlichten Interview anmerkte, möchten die Entwickler die „Sonic“-Serie mit „Sonic Frontiers“ auf die nächste Stufe heben und die Spieler beziehungsweise Spielerinnen in eine Welt verfrachten, in der der durchtriebene Dr. Eggman die Oberhand gewonnen hat. Zudem werden der Community neue Kampf- und Gameplay-Mechaniken in Aussicht gestellt, die für spielerisch frischen Wind sorgen werden.

„Wir achten sehr genau darauf, all die kleinen Sonic-Details richtig hinzubekommen, um sicherzustellen, dass die charakteristische Geschwindigkeit und die Eigenschaften von Sonic über jede Gaming-Iteration hinweg konsistent bleiben“, ergänzte Iizuka. „Mit Sonic Frontiers werden wir neue Kampfstile einführen, um Sonics charakteristische Geschicklichkeit auf das Schlachtfeld zu bringen, und die neuen Erkundungsoptionen tragen offensichtlich zu seiner ikonischen Schnelligkeit bei.“

„Sonic Frontiers“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

