Cyberpunk 2077: Darum nutzten die Entwickler Neon-Gelb bei der Marke

Denkt man an CD Projekts „Cyberpunk 2077“, können sich viele Spieler bestimmt direkt die auffallende Neonfarbe vorstellen, die die Entwickler in vielen Materialen rund um das Rollenspiel verwendet haben. Das spezielle Neongelb wurde unter anderem in Artworks und in der Kommunikation mit den Spielern genutzt. Auf einer Konferenz erklärten die Entwickler nun, wie man auf die Farbe kam.

Cyberpunk 2077: Neongelb als Markenzeichen

Zu Anfang seines Vortrags „Warum ist alles so gelb“ gab der Lead Environment Artist Michał Janiszewski die Coca-Cola-Glasflasche als Beispiel an. Man könne sie bereits an ihrer Form, dem Design, der Schriftart und der Farbe erkennen. Eine solche Reaktion wollte auch CD Projekt erreichen: „Wir sprachen über Coca Cola“, so Janiszewski. „Die gelbe Farbe ist so ziemlich dasselbe. Sie vermittelt die Informationen, man kann sie sich einfach merken.“

Das Neongelb sollte „Cyberpunk 2077“ zudem anders wirken lassen als bekannte Medien aus dem Cyberpunk-Genre, wie Blade Runner und Judge Dredd, die dem Spiel als Inspiration dienten. Das „Cyberpunk-Gelb“ wurde zu einem wichtigen Branding: „Die meisten Leute denken bei Cyberpunk wohl an eine rote Farbe, ein bisschen Blau“, so Janiszewski weiter. „Aber wir wollten etwas Neues haben, etwas Frisches; deshalb haben wir uns für die gelbe Farbe entschieden. Es ist neu, es ist wie „California Style“.

Auch wenn das ikonische Gelb weniger im Spiel verbreitet ist, versuchten die Entwickler doch, die Farbe auch in Night City unterzubringen. Bei einigen Charakteren sieht man es etwa an der Kleidung, an anderen Stellen wurde das Neongelb gleich als Hauptfarbe für einen ganzen Stadtbezirk verwendet.

„In Polen gab es Unternehmen, die versuchten, die Farbe zu verwenden“, erzählt der Lead Environment Artist Kacper Niepokólczycki. „Ich erinnere mich, dass es hier Lebensmittelwerbung an Bushaltestellen und Mobiltelefonen gab, die die Farbe verwendeten, um Aufmerksamkeit zu erregen. Sie verwendeten die Farbe buchstäblich, weil sie bemerkten, wie mächtig sie sein kann. Hier in Polen war es mit Cyberpunk irgendwann verrückt, überall Plakate – und die Leute [stahlen] einfach die Farbe und benutzten sie für sich selbst.“

