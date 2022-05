Dino Crisis: Banner im PlayStation Store deutet auf baldige Abwärtskompatibilität hin

In ausgewählten asiatischen Regionen wie beispielsweise Hong Kong wurde die neue dreistufige Version von PlayStation Plus am gestrigen Dienstag offiziell an den Start gebracht.

Bestandteil des Ganzen ist ein Emulator, der es euch ermöglicht, unterstützte PSone-Klassiker auf den aktuellen PlayStation-Systemen zu spielen. Die Klassiker können wahlweise über die Premium-Stufe des neuen PlayStation Plus-Angebots bezogen oder separat erworben werden. Wie sich derzeit abzeichnet, könnte sich Capcoms beliebter Survival-Horror-Titel „Dino Crisis“ auf kurz oder lang zum bestehenden Angebot gesellen.

Dies lässt ein entsprechendes Banner im asiatischen PlayStation Store vermuten, das derzeit vor allem von Spielern aus Hong Kong in den sozialen Medien geteilt wird.

Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Capcom noch aussteht, ist allerdings noch unklar, ab wann „Dino Crisis“ im Rahmen der Abwärtskompatibilität zur Verfügung steht. Das im PlayStation Store entdeckte Banner könnte allerdings dafür sprechen, dass es bereits in Kürze so weit sein wird. Sollte Capcom einen konkreten Termin nennen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„Dino Crisis“ erschien ursprünglich im Jahr 1999 für die originale PlayStation und verstand sich als ein klassischer Survival-Horror-Titel der damaligen Zeit. Mit „Dino Crisis 2“ folgte ein Jahr später der offizielle Nachfolger für die PlayStation, während „Dino Crisis 3“, das die hohen Erwartungen der Kritiker und Fans in keinem Bereich erfüllen konnte, im Jahr 2003 exklusiv für die Xbox erschien.

Weitere Meldungen zum Thema:

In den vergangenen fast zwei Jahrzehnten setzte sich die Community immer wieder für ein Comeback der „Dino Crisis“-Marke ein – bisher allerdings vergebens. Neue Hoffnung schöpfte die Anhängerschaft nach Capcoms Aussagen, dass das Unternehmen der Rückkehr älterer Marken offen gegenübersteht, wenn klar sei, dass die Nachfrage den Einsatz der damit verbundenen Ressourcen rechtfertigt.

I logged onto the Hong Kong store and can confirm this is real.

However Dino Crisis isn’t available to download or purchase…..yet. https://t.co/rzpFRmdpa9 pic.twitter.com/GPyqpIrV5X

— Windy Corner TV – Robert (@windycornertv) May 25, 2022