Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: Kollabo mit Tekken 7 kommt diese Woche

In zwei Tagen könnt ihr euch das Collaboration Pack schnappen.

Im März kündigte Sega eine Kollaboration zwischen „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“ und „Tekken 7“ an. Jetzt ist der Termin des Collaboration Packs bekannt: Am 1. Juni, also dem bevorstehenden Mittwoch, erscheint das DLC-Paket für PS4.

Outfits, Tracks und mehr

Insgesamt 19 Outfits von bekannten „Tekken 7“-Kämpfern sind enthalten – unter anderem von King, Paul, Heihachi und Bryan Fury. Alle Kämpfer in der Übersicht zeigt der Trailer bei Minute 1:56.

Die Charaktere selbst stoßen also nicht hinzu, sondern die bestehenden Kämpfer erhalten ein entsprechendes Kostüm. Zum Beispiel wird Akira Yuki das Outfit von Jin Kazama tragen.

Darüber hinaus werden 20 BGM-Tracks, zwei neue Titel und die Benutzeroberfläche des siebten „Tekken“-Ablegers geboten. Damit möchte Sega den Spielern das optimale „Tekken“-Feeling vermitteln.

Weitere Meldungen zu „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“:

„Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“ kam im Juni 2021 für PlayStation 4 heraus und wurde über PS Plus angeboten. Das Entwicklerteam hat die Charaktermodelle, die Levels und die Zwischensequenzen grafisch überarbeitet.

Weil das Prügelspiel die internen Erwartungen übertroffen hat, machten sich die Verantwortlichen bezüglich einer Fortsetzung schon Gedanken. Falls sich das Team inzwischen für einen Nachfolger entschieden haben, wird die Veröffentlichung aber noch längere Zeit auf sich warten lassen.

Die Inhalte im heute veröffentlichten Trailer:

Weitere Meldungen zu Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren