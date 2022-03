Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: Kollaboration mit Tekken angekündigt

Im vergangenen Sommer brachte SEGA mit „Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“ eine Neuauflage des beliebten Kampfspiels für die PlayStation 4 auf den Markt, die mit der Dragon Engine der „Yakuza“-Spielereihe auch ein grafisches Upgrade erhielt. Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass man in Kooperation mit Bandai Namco Entertainment etwas Besonderes für Kampfspiel-Fans auf die Beine stellt.

Etwas Tekken gefällig?

Demnach wird „Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“ eine Kollaboration mit der „Tekken“-Reihe eingehen, wodurch verschiedene Kostüme ins Spiel kommen sollen. Wie ein erster Trailer zeigt, wird man unter anderem ein Heihachi-Outfit für Lau erhalten. Des Weiteren wird sich Akira als Jin Kazama verkleiden können. Weitere Outfits wurden bisher nicht offiziell bestätigt, weshalb man weitere Details abwarten muss.

SEGA hat auch noch keinen konkreten Termin für die Kollaboration mitgeteilt. Allerdings soll die Zusammenarbeit bereits „bald“ erfolgen. Sobald entsprechende Informationen mitgeteilt werden bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Weitere Meldungen zu Virtua Fighter:

„Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“ wurde zum Launch über PlayStation Plus an die Spieler gebracht. Und wie SEGA bereits in der Vergangenheit mitteilte, ist man durchaus mit dem bisherigen Erfolg zufrieden und kann sich vorstellen, dass nach zig Jahren endlich ein „Virtua Fighter 6“ entstehen könnte.

Weitere Meldungen zu Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren