The Gardens Between: Puzzler erscheint für die PS5 – Kostenloses Upgrade & grafische Verbesserungen

Wie die Entwickler von The Voxel Agents bekannt gaben, wird der hauseigene Puzzler "The Gardens Between" auch für die PlayStation 5 erscheinen. Wir haben die wichtigsten Details zu den technischen Verbesserungen, die auf der aktuellen Sony-Konsole warten, für euch zusammengefasst.

"The Gardens Between" erscheint für die PS5.

Bereits im Jahr 2018 veröffentlichten die Indie-Entwickler von The Voxel Agents den etwas anderen Puzzler „The Gardens Between“ für die PlayStation 4.

Wie das Studio heute bekannt gab, wurde in den vergangenen Monaten an einer PlayStation 5-Umsetzung gearbeitet, die in diesem Monat erscheinen und ab dem 16. Juni 2022 für die PS5 erhältlich sein wird. Die für Besitzer des Puzzlers wohl wichtigste Information vorweg: Solltet ihr „The Gardens Between“ bereits für die PlayStation 4 erworben haben, könnt ihr eure PS4-Version einem kostenlosen Upgrade auf die PS5-Fassung unterziehen.

Diese Verbesserungen warten auf der PS5

Auf Sonys Konsole der aktuellen Generation dürfen sich Rätselfüchse unter anderem auf grafische Verbesserungen, spürbar reduzierte Ladezeiten sowie eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde freuen. Hinzukommt eine Unterstützung der exklusiven DualSense-Features. Der DualSense-Controller hat es dem Studio laut eigenen Angaben ermöglicht, die haptischen Momente im Spiel komplett neu zu gestalten und dabei intelligenten Gebrauch vom haptischen Feedback sowie den adaptiven Triggern zu machen.

Am spielerischen Konzept von „The Gardens Between“ hat sich auf der PlayStation 5 natürlich nichts geändert. „Die besten Freunde Arina und Frendt fallen in eine Reihe bunter, traumartiger Inselgärten voller Gegenständen aus ihrer Kindheit. Zusammen gehen sie auf ein emotionales Abenteuer, auf dem sie die Wichtigkeit ihrer Freundschaft entdecken: Ihre Erinnerungen, was sie loslassen mussten und was sie nie hätten zurücklassen sollen“, so die Entwickler weiter.

