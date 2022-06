Horizon Call of the Mountain: Video stellt einige Gameplay-Elemente vor

Horizon Call of the Mountain:

Der PSVR2-Titel "Horizon Call of the Mountain" wird unter anderem Gameplay-Elemente wie First-Person-Parkours und Bogenschießen umfassen, wie ein neuer Trailer zeigt, der im Rahmen der State of Play veröffentlicht wurde.

„Horizon: Call of the Mountain“ gehört schon vor dem Launch zu den Vorzeigeprojekten des kommenden Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2. Entsprechend wurde im Zuge der neusten State of Play-Show ein neuer Trailer gezeigt, der einige Spielszenen umfasst. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Klettern, schwimmen und schießen

„Horizon: Call of the Mountain“ ist ein Abenteuer in der Ego-Perspektive, das aus der Sicht eines völlig neuen Charakters erzählt wird – eines ehemaligen Shadow Carja, der als Ryas bekannt ist.

Auch wenn nicht viele Details zum VR-Abenteuer geteilt wurden, macht es den Eindruck, dass PS5-Besitzer ein vollwertiges Spiel erwartet, das auf beeindruckende Weise die Möglichkeit bietet, zu klettern, zu springen, zu schwimmen und zu schießen, während Legionen von feindlichen Maschinen den Weg kreuzen.

Im unten eingebetteten Gameplay-Trailer wird unter anderem angedeutet, wie derzum Einsatz kommen wird. Er ist nicht nur dabei behilflich, den titelgebenden Berg zu überqueren. Ebenfalls gilt es, Seilbahnen hinunterrutschen, Fallen aufzustellen und Enterhaken zu werfen.

Zugleich soll „Horizon: Call of the Mountain“ einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit von PlayStation VR2 gewähren, das mit Eye-Tracking und Foveated Rendering hardwareschonend arbeitet, was der visuellen Qualität zugute kommt.

Für die Entwicklung von „Horizon: Call of the Mountain“ zeichnet sich das kürzlich übernommene Studio Firesprite verantwortlich. Unklar ist aber weiterhin, wann der Titel erscheinen soll. Das dürfte schlicht daran liegen, dass auch PlayStation VR2 noch keinen Termin verpasst bekam und das VR-Abenteuer im „Horizon“-Universum vermutlich zeitgleich auf den Markt kommen soll.

Jüngste Gerüchte sprechen von einer PSVR2-Veröffentlichung im kommenden Jahr, nachdem frühe Ankündigungen der technischen Spezifikationen die Hoffnung aufkommen ließen, dass eine Markteinführung in diesem Jahr geplant ist. Die COVID-19-Pandemie und weitere Situationen in der Welt scheinen allerdings weiterhin einen Einfluss zu haben, zumal auch die PS5 weiterhin Mangelware ist und nur schwierig beschafft werden kann.

