Modern Warfare 2: Trailer vor Ankündigung geleakt

Vor der Ankündigung und Vorstellung einzelner Komponenten neuer „Call of Duty“-Spiele kommt es in der Regel zu Leaks. Und auch der für heute angekündigte Trailer zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ scheint bereits in Teilen im Umlauf zu sein.

Inoffiziell veröffentlicht wurde ein 18 Sekunden langer Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen (oder auf Youtube) anschauen könnt. Zu sehen sind einmal mehr kinoreife Szenen. Sie zeigen zwar nichts vom Gameplay, machen aber noch einmal unabhängig vom Namen deutlich, dass die moderne Kriegsführung zurückkehren wird.

Am Ende des recht kurzen und abgefilmten Videos wird der Release-Termin von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ eingeblendet, der abermehr ist. Schon in der vergangenen Woche hatte Activision einen Teaser zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ freigeschaltet, mit dem die Marketingkampagne des Titels gestartet wurde.

Offiziell veröffentlicht werden soll der (vermutlich längere) Enthüllungstrailer zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ im Zuge der für heute Abend angekündigten Präsentation des Shooters. Sie soll ab 19 Uhr unserer Zeit erfolgen und einige weitere Informationen zum neusten Serienteil umfassen.

It's crazy how fast the #ModernWarfareII reveal has come around.

Apparently we're getting singleplayer, multiplayer and Warzone 2 information today according to those that tweeted they went to the event 👀

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 8, 2022