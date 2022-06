Stray: Katzen-Abenteuer erscheint auch in physischer Form

In "Stray" rückt eine Katze in den Mittelpunkt.

Wer das Indie-Spiel „Stray“ als physisches Exemplar in den Händen halten möchte, wird dazu die Gelegenheit erhalten. Über Twitter bestätigte iam8bit nämlich eine Disc-Edition des Cyberpunk-Abenteuers auf vier Pfoten. Enhalten sind neben dem Spiel an sich sechs farbige Art Cards für Katzen-Liebhaber.

Europäer kommen dabei nicht zu kurz: In einem Folgetweet bestätigte das Unternehmen, dass die physische Edition auch bei europäischen Händlern angeboten wird. Wann genau ist aber noch offen.

Auf dem beigefügten Foto sehen wir eine Disc-Edition für PS5. Eine PS4-Variante wird zwar nicht erwähnt, ist aber recht wahrscheinlich. Zumindest sind die Indie-Spiele „Kena: Bridge of Spirits“ und „Sifu“ sowohl für PS4 als auch PS5 in physischer Form erschienen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Wahrscheinlich erst nach dem Release verfügbar

Wann genau die Box-Edition angeboten wird, hat iam8bit noch nicht verraten. Vermutlich wird es aber erst einige Zeit nach dem Release so weit sein. Falls ihr lieber zur digitalen Version greift, könnt ihr das jedenfalls ab dem 19. Juli dieses Jahres tun. Dann erscheint „Stray“ für die PlayStation-Konsolen und den PC.

Im PlayStation Store könnt ihr den Titel schon mal zu eurer Wunschliste hinzufügen. Der Preis ist nach aktuellem Stand noch nicht bekannt. Entscheidet ihr euch in diesem Monat ohnehin für das neue PS Plus Extra oder Premium? Dann könnt ihr euch das Katzenabenteuer direkt am erwähnten Veröffentlichungstag herunterladen.

Weitere Meldungen zu „Stray“:

Die Handlung dreht sich um eine Katze, die von der Drohne B-12 unterstützt wird. Gemeinsam kämpfen sie sich durch eine heruntergekommene Cyber-Stadt, der sie letztendlich entkommen möchten. Dabei müssen es die beiden mit allerlei Bedrohungen aufnehmen.

Einen Vorschaubericht zum Spiel haben wir am gestrigen Mittwoch veröffentlicht. Darin schreibt Franziska unter anderem: „„Stray“ wirkt erfrischend neu und wie ein kleines Feelgood-Spiel. Mit seinen rund 7-8 Stunden Spielzeit seid ihr an einem Wochenende locker durch. Wer mehr sehen will und jedes Geheimnis entdeckt, braucht laut der Entwickler knapp zehn Stunden.

Weitere Meldungen zu Stray.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren