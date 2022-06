UK-Charts: Mario Strikers schießt sich an die Spitze – wie schlägt sich The Quarry?

Wie zu jedem Wochenstart sind die physischen Spielecharts aus Großbritannien eingetroffen. Die Spitze konnte nicht "The Quarry", sondern wieder mal ein Switch-Titel erobern.

Mit „Mario Strikers: Battle League Football“ und „The Quarry“ gab es in der vergangenen Woche zwei Neuerscheinungen. Davon konnte sich Nintendos Fußballspiel in Großbritannien den ersten Platz sichern. Für Supermassives Horror-Abenteuer reichte es nur für Platz vier. Allerdings beziehen wir uns hierbei nur auf die Einzelhandelsverkäufe, wo Switch-Spiele generell am gefragtesten sind. Bei den digitalen Charts, die Ende der Woche eintreffen, ist mit einer höheren Platzierung zu rechnen.

85 Prozent der Verkäufe von „The Quarry“ sind auf die PlayStation-Spieler zurückzuführen. Erklären lässt sich das durch die Ähnlichkeit mit „Until Dawn“, das exklusiv für PS4 erschien und bei den Spielern sehr gut ankam. Zudem ist das Xbox-System noch etwas stärker auf digitale Verkäufe zugeschnitten.

Zwischen den beiden Neuerscheinungen reihen sich „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ und „Horizon Forbidden West“ ein. Trotz sieben beziehungsweise 21 Prozent weniger Verkäufen als in der Vorwoche befinden sich beide Titel noch immer in der Top 3.

Auch sonst werden die UK-Charts stark von Nintendo-Spielen besetzt: Weitere Titel sind „Nintendo Switch Sports“, „Kirby and the Forgotten Land“, „Mario Kart 8 Deluxe“, „Pokemon Legends: Arceus„ und „Minecraft (Switch)“. Lediglich auf Platz sieben ist mit „FIFA 22“ ein Multiplattform-Titel zu sehen.

„Sniper Elite 5“ ist übrigens wieder aus den Charts verschwunden. Die Verkaufszahlen sind um 44 Prozent zurückgegangen, weshalb der Stealth-Shooter nur noch den zwölften Platz belegt.

Die Top 10 in der Übersicht

(Neu) Mario Strikers: Battle League Football LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Horizon Forbidden West (Neu) The Quarry Nintendo Switch Sports Kirby and the Forgotten Land FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Pokemon Legends: Arceus Minecraft (Switch)

Quelle: GamesIndustry

