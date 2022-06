The House of the Dead Remake – Limidead Edition: Erscheint für PS4 dieses Jahr

The House of the Dead Remake – Limidead Edition:

Microids kündigte heute die Limidead Edition zum „The House of the Dead“-Remake an. Im Laufe dieses Jahres erscheint die physische Version für PS4 und Xbox One. Damit erhalten Gamer die Chance, den Lightgun-Shooter aus dem Jahr 1996 in modernisierter Form zu erleben.

Die Spielehülle an sich wird in einer exklusiven Box aus Lentikularfolie geliefert. Zusätzlich gibt es ein paar Sticker und zwei Figurenständer, die blutrünstige Untote abbilden.

Worum sich die Handlung dreht? Ein berüchtigter Wissenschaftler namens Dr. Roy Curien ist besessen davon, die Natur von Leben und Tod zu entschlüsseln. Dafür führt er immer wieder riskante Experimente durch. Als er es tatsächlich schafft, Untote zu erschaffen, werden zwei Agenten entsendet. Ihr Ziel lautet, die Machenschaften von Curien zu beenden und die Labor-Mitarbeiter zu retten.

Wer auf Arcade-Shooter steht und gerne Zombies niedermetzelt, trifft mit diesem Spiel eine gute Wahl. Wer nicht alleine spielen möchte, kann sich übrigens mit einem Freund zusammenschließen.

Die enthaltenen Verbesserungen

Forever Entertainment hat die Neuauflage genutzt, um die Grafik stark zu verbessern, den Sound zu überarbeiten und neue Spielmodi einzuführen. Versprochen wird einmal mehr Action ohne Ende. Zudem ist eine Monster-Enzyklopädie enthalten, deren Einträge ihr nach und nach freischalten müsst. Dadurch findet ihr mehr über die verschiedenen Untoten heraus.

Für die Nintendo Switch ist die Limidead Edition schon verfügbar. Wann genau die PS4- und Xbox One-Spieler versorgt werden, ist noch nicht bekannt. Sobald wir mehr wissen, werden wir euch darüber informieren.

