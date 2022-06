The House of the Dead Remake: Ab sofort mit PlayStation Move-Unterstützung

Ende April wurde das technisch wie spielerisch überarbeitete Remake des Arcade-Shooter-Klassikers „The House of the Dead“ für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Wie die verantwortlichen Entwickler hinter der Neuauflage bereits vor dem Release einräumten, wurde das „The House of the Dead“-Remake ohne die Unterstützung der PlayStation Move-Peripherie für die PlayStation 4 veröffentlicht. Nachdem im Zuge der entsprechenden Ankündigung versprochen wurde, dass die Unterstützung von PlayStation Move nachgereicht wird, steht ab sofort ein kostenloses Update bereit, das für den Support von PlayStation Move sorgt.

Mit dem Remake von „The House of the Dead“ kehrt der beliebte Arcade- und Saturn-Shooter aus dem Hause Sega zurück. Das Remake ist zum Preis von knapp 25 Euro erhältlich und rückt das Schicksal der beiden Spezialagenten Logan und G in den Mittelpunkt, die sich bei einem vermeintlichen Routineauftrag schnell mit einem gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod konfrontiert sehen.

Die beiden Protagonisten führen in einem vermeintlich verlassenen Herrenhaus Ermittlungen durch und stoßen dabei auf ein düsteres Geheimnis. Im Laufe der Kampagne retten die Agenten Wissenschaftler, die in das Chaos verwickelt sind, treten gegen schaurige Bosse an und schalten Abkürzungen oder verschiedene Belohnungen frei.

It’s time – dust off your PS Move and prepare to purge the Curien Mansion!

Make sure your game on PlayStation 4 is up to date and enjoy THE HOUSE OF THE DEAD: Remake PlayStation Move update 🪄🧟 pic.twitter.com/fJtFoXWI7a

— THE HOUSE OF THE DEAD: Remake (@HOTDRemake) June 7, 2022