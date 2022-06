Shadow Warrior 3: Frisches Update mit New Game Plus und mehr steht bereit

Nachdem sich die Community in den vergangenen Wochen immer wieder für einen „New Game Plus“-Modus für „Shadow Warrior 3“ einsetzte, wurden die Wünsche der Spieler und Spielerinnen endlich erhört.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Flying Wild Hog bekannt gaben, steht ab sofort ein neues Update bereit, das „Shadow Warrior 3“ durch verschiedene Verbesserungen und Neuerungen bereichert. Geboten werden zum einen diverse Fehlerbehebungen, Gameplay-Optimierungen und Quality-of-Life-Verbesserungen, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird.

Hinzukommen neue Herausforderungen sowie der heiß ersehnte „New Game Plus“-Modus.

Diese Inhalte und Fortschritte werden übernommen

Der „New Game Plus“-Modus ermöglicht es euch, die Kampagne ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei errungene Fortschritte wie Upgrades zu behalten. Die Macher von Flying Wild Hog dazu: „Startet ein beliebiges Level des Spiels mit all euren Waffen im Inventar. Die Waffen-Pickups sind immer noch an vordefinierten Stellen an Orten vorhanden, genau wie in der regulären Kampagne, aber diesmal fügen sie einfach Munition zu dieser Waffe im Inventar hinzu.“

Und weiter: „Ihr könnt auch alle eure Upgrades und Fortschritte für Herausforderungen behalten, die ihr noch nicht freigeschaltet habt. Obendrein! Es gibt neue spezielle Herausforderungen, die speziell für New Game Plus erstellt wurden und unter der Registerkarte ‚Herausforderungen‘ hinzugefügt werden.“

„Shadow Warrior 3“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Steam

