Hot Wheels Unleashed: Jurassic World Racing-Season verfügbar

In "Hot Wheels Unleashed" wurde eine neue Saison eröffnet, die in Kooperation "Jurassic World" ins Leben gerufen wurde. Ein Trailer liefert Einblicke.

In „Hot Wheels Unleashed“ wartet ab heute mehr Abwechselung auf die Spieler, denn die „Jurassic World Racing Season“ ging an den Start. Was diese zu bieten hat, zeigt ein Trailer, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist.

Die „Jurassic World Racing Season“ gewährt allen Spielern einen Zugriff auf kostenlose Items. Hinzu kommen zum Preis vom rund sechs Euro, die durch das Absolvieren neuer Herausforderungen, die speziell für die Saison hinzugefügt wurden, freigespielt werden können.

Mit dabei sind unter anderem folgende Themenfahrzeuge:

Tyrannosaurus Rex

Velociraptor Blue

Stegosaurus

Mosasaurus

Triceratops

Tyrannosaurus Rex Monster Truck

Darüber hinaus bietet die kostenpflichtige Erweiterung thematische Anpassungsgegenstände für den Keller und das Spielerprofil. Die Hot Wheels Jurassic World Racing Season Saison“ läuft bis zum 30. August 2022.

Im Mehrspielermodus von „Hot Wheels Unleashed“ können bis zu zwölf Spieler online gegeneinander antreten. Ebenfalls werden generationsübergreifende Sessions unterstützt. Wahlweise können zwei Spieler lokal über einen geteilten Bildschirm spielen.

„Hot Wheels Unleashed“ kam am 30. September 2021 für die Konsolen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch sowie für den PC auf den Markt. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer zur Dino-Saison anschauen.

