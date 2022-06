PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche

In dieser Woche finden erneut mehrere frische PlayStation 4- und PlayStation 5-Games ihren Weg in den hiesigen Handel. Auf welche Spiele ihr euch genau freuen dürft, verraten wir euch wie immer in unserer kleinen Übersicht.

Diese Woche erscheinen mal wieder einige neue Games für PS4 und PS5 im Handel. Gegenüber der Vorwoche sinkt die Zahl der Neuveröffentlichungen übrigens leicht von elf auf neun. Welche Spiele genau auf euch warten, erfahrt ihr wie immer in den nachfolgenden Zeilen.

Disgaea 6 Complete (PS4, PS5)

Release: 28. Juni 2022

Den Anfang macht der neueste Teil der kultigen „Disgaea“-Reihe, der nun seinen Weg auf PlayStation 4 und PlayStation 5 findet. Wie der Titelzusatz „Disgaea 6 Complete“ bereits andeutet, beinhaltet dieses Paket sowohl das Hauptspiel als auch sämtliche DLC-Pakete des Titels. Darüber hinaus beinhaltet der sechste Teil der Reihe frische Gameplay-Elemente, die erstmals Einzug in das Franchise halten. Diese sollen unter anderem dafür sorgen, dass erfahrene Spieler wie Neulinge gefordert werden.

Die Story des Games dreht sich derweil um Zed, einen Zombie, und seine Schwester Bieko. Schon bald müssen sie sich einer großen Gefahr entgegenstellen, denn ein mächtiger Feind, ein Gott der Zerstörung, bedroht Zeds Dasein. Um das drohende Unheil abwenden zu können, muss sich der Hauptcharakter mit den Bewohnern Netherworlds verbünden und so einige Herausforderungen erfolgreich meistern.

DNF Duel (PS4, PS5)

Release: 28. Juni 2022

Mit „DNF Duel“ erwartet euch derweil das neueste Werk der Prügelspiel-Experten von Arc System Works („Dragon Ball FighterZ“), mit dem sie interessierten Spielern actiongeladene Duelle der Extraklasse bieten wollen. Der Titel des Spiels ist eine Abkürzung des Namens jenes Games, auf dem „DNF Duel“ basiert. Hierbei handelt es sich um „Dungeon and Fighter“, ein Rollenspiel, das nun in Form eines 2,5D-Beat ‚em ups zurückkehrt.

Das Entwicklerstudio hat die Charakterklassen des RPG-Originals für das Prügelspiel neu interpretiert und den insgesamt 16 verfügbaren Charakteren so einzigartige Kampfstile auf den Leib geschneidert. Durch verschiedene Gameplay-Kniffe dürften vor allem Beat ‚em up-Profis viel Zeit damit verbringen können, das Maximum aus den enthaltenen Charakteren herauszuholen sowohl in verschiedenen Offline- als auch mehreren Online-Modi.

Escape Academy (PS4, PS5)

Release: 28. Juni 2022

Bei „Escape Academy“ ist der Name gewissermaßen Programm, denn darin ist es eure Aufgabe, euch aus verschiedenen Escape Rooms zu befreien. Damit das für Fans dieser Aktivität auch eine ordentliche Herausforderung bietet, holten sich die Entwickler Hilfe von Experten, die ebenfalls reale Escape Rooms entwerfen.

Dabei steht es euch frei, ob ihr die Story des Spiels alleine oder im Koop-Modus zusammen mit einem Mitspieler durchspielen wollt. Das funktioniert klassisch in einem lokalen Splitscreen-Modus und alternativ online. Erkundet den Campus der Akademie und lüftet die Geheimnisse dieses Ortes!

FOBIA: St. Dinfna Hotel (PS4, PS5)

Release: 28. Juni 2022

Für Horror-Fans könnte dafür ein Blick auf „FOBIA: St. Dinfna Hotel“ lohnenswert sein. In besagtem Hotel sollen bereits mehrere Leute spurlos verschwunden sein, doch das hält Hauptcharakter Robert, nachdem er einen Tipp von seiner Freundin bekommen hat, nicht davon ab, den Ort genauer unter die Lupe zu nehmen.

Dort angekommen, muss er seine Kombinationsgabe demonstrieren und den Geheimnissen des Gebäudes auf den Grund gehen. Ihm bei diesem Vorhaben behilflich ist eine Kamera, die Ereignisse aus verschiedenen Zeitebenen zeigt und neben Geistern ebenfalls brutale Experimente an Menschen offenbart. Zu sicher solltet ihr euch übrigens nie fühlen, denn Monster machen das Hotel unsicher! Ihr könnt sie zwar bekämpfen, doch auch Flucht ist eine akzeptable Option.

MX vs. ATV Legends (PS4, PS5)

Release: 28. Juni 2022

Motorcross- und Rennsport-Fans dürften indes mit „MX vs. ATV Legends“ auf ihre Kosten kommen. Darin rast ihr mit ATVs, Motorrädern und UTVs in riesigen Levels über die Ziellinie. Im Story-Modus müsst ihr euch natürlich als Neuling bis ganz nach oben an die Spitze der Profifahrer kämpfen. Im Verlauf der Karriere dürft ihr übrigens regelmäßig Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Handlung sowie weitere Details, etwa eure Sponsoren, beeinflussen.

Brandneu mit an Bord ist der Trails-Modus, für den die Macher besonders herausfordernde Outdoor-Rennen versprechen. Des Weiteren warten verschiedene frische Ausrüstungsgegenstände von realen Marken sowie ein überarbeitetes und verfeinertes Physiksystem.

The Legend of Bum-bo (PS5)

Release: 29. Juni 2022

Mit „The Legend of Bum-bo“ melden sich Edmund McMillen („Super Meat Boy“) und James Interactive zurück. Darin wurde Bum-bos Münze gestohlen, sozusagen sein Schatz, den er natürlich unbedingt zurückholen will. Zu allem Überfluss wird der Hauptcharakter auch noch in die Kanalisation hinabgezogen, wo zahlreiche geistesgestörte Gegner, verlorene Kinder und letztendlich die für all diese Dinge verantwortliche Bestie schon auf ihn warten.

Um sich dem Biest entgegenstellen zu können, muss Bum-bo über 100 Gegenstände einsammeln und diese miteinander kombinieren, modifizieren und verbessern. Zudem warten diverse Objekte, die ihm passive Boni verleihen sowie animierte Zwischensequenzen, die euch ein schlechtes Gewissen machen sollen. Ach ja, Kacke wird ebenfalls geboten! Davon abgesehen ist Bum-bos Suche nach seiner Lieblingsmünze die Vorgeschichte des Indie-Hits „The Binding of Isaac“.

Hourglass (PS4, PS5)

Release: 30. Juni 2022

Mit „Hourglass“ erscheint diese Woche noch ein weiteres Puzzle-Spiel, das eure grauen Zellen auf die Probe stellen will. Der Titel ist bereits seit einigen Monaten für den PC verfügbar und findet nun seinen Weg auf aktuelle PlayStation-Systeme. Das Game spielt mit dem Gedanken, was wäre, wenn sich in den Pyramiden tatsächlich extrem fortschrittliche Technologie befinden würde.

Dies nutzen die Verantwortlichen als Aufhänger, um euch eine große Spielwelt erkunden zu lassen, in der zahlreiche Rätsel auf euch warten. Um diese erfolgreich lösen zu können, müsst ihr die besondere Fähigkeit eurer Spielfigur geschickt einsetzen, denn diese kann kurzzeitig das Geschehen aufzeichnen. Anschließend könnt ihr diese Aufzeichnung starten und so einen Doppelgänger von euch erscheinen zu lassen, der euch bei eurer Aufgabe hilft.

Rabbids: Party of Legends (PS4)

Release: 30. Juni 2022

Die Hasen sind wieder los! Mit „Rabbids: Party of Legends“ kehren die verrückten Tierchen von Ubisoft in einem weiteren eigenen Spiel zurück. Das Game wurde von Ubisoft Chengdu entwickelt und erschien ursprünglich nur in China. Nun findet der Titel mit fast einem Jahr Verspätung seinen Weg zu uns in den Westen.

Mit „Rabbids: Adventure Party“, wie das Spiel im Original heißt, kommen insbesondere Multiplayer-Fans auf ihre Kosten, denn im Fokus steht ein Mehrspieler-Modus für vier Teilnehmer. Nachdem die Rabbids in der Zeit zurückgereist und im alten China gelandet sind, müsst ihr ihnen dabei helfen, verschiedene knifflige Aufgaben zu lösen. Angelehnt ist die Handlung des Spiels an den Literaturklassiker „Die Reise nach Westen“, der unter anderem auch „Dragon Ball“ inspirierte.

F1 2022 (PS4, PS5)

Release: 1. Juli 2022

Die größte Neuveröffentlichung der Woche ist indes zweifelsohne die Rennspiel-Simulation „F1 2022“ aus dem Hause Electronic Arts. Hierbei handelt es sich natürlich um das offizielle Game zur diesjährigen FIA Formula One World Championship, in dem ihr euch in eine neue Saison stürzen dürft. Darin erwarten euch nicht nur neue Regeln, sondern auch überarbeitete Regeln, die dabei helfen sollen, das Geschehen auf der Strecke komplett neu zu definieren. Im „My Team“-Karrieremodus erstellt ihr euch eure eigene Mannschaft, mit der ihr anschließend um den Meistertitel fahrt.

Des Weiteren versprechen die Macher eine überarbeitete und adaptive Künstliche Intelligenz, die vor allem neuen Spielern der Reihe dabei helfen soll, auch nach mehreren Rennen nicht den Anschluss zu verlieren und diese konstant spannend zu halten. Ebenfalls mit dabei ist die Formula 2. In diesem Modus dürft ihr die Saisons der Jahre 2021 und 2022 nachspielen. Wahlweise könnt ihr ebenfalls im Splitscreen über die Strecke heizen.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

