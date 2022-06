Sniper Elite 5: Heutiger Patch führt neue Multiplayer-Map ein und merzt Fehler aus

Besitzer von „Sniper Elite 5“ können einen neuen Patch herunterladen. Darin enthalten sind insgesamt 39 Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die den Zustand des Stealth-Shooters aufwerten.

Doch auch eine neue Map wird mit dem Patch eingeführt: Die kostenlose Multiplayer-Karte dient als Dankeschön an die Community. Übrigens ist Urban Ruins fortan in folgenden Modi spielbar: Deathmatch, Team Deathmatch und Squad Match.

Invasionsmodus überarbeitet

Rebellion ist erfreut, dass der Invasionsmodus so gut ankommt. Basierend auf dem Spieler-Feedback hat das Entwicklerteam nun mehrere Anpassungen vorgenommen. um den beliebten Modus weiter zu verbessern. Zum Beispiel sind die Invasoren jetzt etwas schwächer, führen nur noch eine Granate und eine Landmine mit sich. Zudem wurden ein paar Fähigkeiten ausgetauscht. Auch den Anti-AFK-Timer hat Rebellion überarbeitet. In Zukunft möchten die Entwickler weiter an der Balance arbeiten, um ein ausgeglichenes Spielerlebnis zu bieten.

Im Invasionsmodus hat der Host die Möglichkeit, hinzugekommene Spieler herauszuwerfen. Des Weiteren führte ein bestimmter Fehler dazu, dass Spieler nach dem Ende einer Invasion überfallen werden konnten. Daher solltet ihr nun seltener einem Überfall zum Opfer verfallen – speziell in den ersten Levels.

Der Waffen-Balance hat sich Rebellion ebenfalls angenommen. Hier hat das Team ein paar kleinere Änderungen durchgeführt, etwa eine geringfügig langsamere Zeit zum Zielen bei der Kar98K. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit verringert worden, mit der genannten Marksman Rifle einen One-Shot-Kill zu erzielen.

Was ist sonst noch relevant? Der am Ende einer Mission erscheinende Erfahrungsbericht sieht ab sofort anders aus. Und die Rückmeldungen bezüglich der toten Zonen eines Controllers wurden verbessert. Von ein paar Kameraproblemen ist ebenfalls die Rede.

Diese und alle weiteren Anpassungen sind in den offiziellen Patch Notes aufgelistet. Das meiste davon konzentriert sich auf kleinere Bugs, die nach der Installation behoben sein sollten.

