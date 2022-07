Call of Duty: Hinweis auf nächsten Black Ops-Schauplatz und mehrere MW2-Maps geleakt

Am Wochenende kam es zu einem großen "Call of Duty"-Leak. Darunter befindet sich ein Hinweis, der den Schauplatz des nächsten "Black Ops"-Ablegers enthüllt haben könnte. Zudem kursieren mehrere Fotos von geleakten "Modern Warfare 2"-Maps durch das Internet.

Ein Alpha-Build von „Warzone Mobile“ hat mehrere Details bezüglich kommender Spiele verraten. Eines davon dreht sich um den Ableger, der nach „Call of Duty: Modern Warfare 2“ kommen wird. Hierzu wissen wir aktuell nur, dass dieser Teil möglicherweise erst 2024 erscheint. Als Entwicklerstudio ist nach Sledgehammer Games und Infinity Ward wieder Treyarch dran.

Demzufolge ist wohl mit einem weiteren „Black Ops“-Ableger zu rechnen. Bekräftigt wird diese Vermutung vom anfangs erwähnten Leak: Unter anderem ist darin die Bezeichnung Lockheed F-117 Nighthawk enthalten. Dabei handelt es sich um ein Tarnkappenflugzeug, das die US-Streitkräfte intensiv im Golfkrieg genutzt haben. Somit könnte es die „Black Ops“- Spieler nach zuletzt verschiedenen Schauplätzen des Kalten Krieges in den Irak und den Iran führen.

Eine inzwischen gelöschte Konzeptzeichnung zeigte dazu den Innenraum eines zerstörten Palastes, der von amerikanischen Soldaten gestürmt wird. Zudem war ein Verweis auf Somalias Hauptstadt Mogadischu zu erkennen, die aber nicht in Verbindung mit den beiden Golfkriegen steht.

Auch das diesjährig erscheinende „Modern Warfare 2“ war vom Leak betroffen. Gleich mehrere Maps des neuen Ablegers sind dadurch nun bekannt. Von ein paar davon gab es auch Bilder, die Activision inzwischen aber löschen ließ. Auf Imgur sind die Fotos aber weiterhin auffindbar.

Bilder zu den geleakten Maps

Related Posts

Welche davon es in die finale Version schaffen, erfahrt ihr am 28. Oktober 2022. Dann kommt „Call of Duty: Modern Warfare 2“ für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC heraus.

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2024, Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren