Red Dead Redemption 2: Laut Insider weiterhin für die PS5 geplant – Teil 1 & GTA 4 gestrichen?

In der Vergangenheit hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die Entwickler von Rockstar Games nicht nur an einem PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Upgrade von „Red Dead Redemption 2“ (2018) arbeiten.

Darüber hinaus sollen sich technisch überarbeitete Versionen von „Red Dead Redemption“ (2010) und „GTA 4“ (2008) in Entwicklung befinden. Während die Verantwortlichen von Rockstar Games zu diesem Thema weiter schweigen, meldete der meist gut informierte Industrie-Insider „AccountNGT“ im Mai, dass das Current-Gen-Upgrade von „Red Dead Redemption 2“ nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen soll.

Gestützt werden die Aussagen von „AccountNGT“ in diesen Tagen durch einen weiteren Insider: „Tez2“, der bei Vorhersagen zu Titeln aus dem Hause Rockstar Games in der Vergangenheit immer wieder richtig lag und ebenfalls berichtet, dass sich das Current-Gen-Upgrade zu „Red Dead Redemption 2“ weiter in Entwicklung befindet.

Remaster von Red Dead Redemption und GTA IV eingestellt?

„Irgendwann ist ein RDR2-Update für PS5 & XSX geplant. Keine Ahnung wann“, so „Tez2“ in einer Antwort an einen Twitter-Nutzer. Weiter führte der Insider aus, dass in den vergangenen Jahren in der Tat technisch aufpolierte Remaster-Versionen zu „Red Dead Redemption“ und „GTA 4“ geplant waren. Allerdings soll sich Rockstar Games dazu entschlossen haben, die beiden Projekte einzustellen beziehungsweise nicht mehr weiterzuverfolgen.

Konkrete Details zu den Gründen, die zu dieser Entscheidung führten, konnte „Tez2“ zwar nicht nennen, merkte jedoch an, dass der Misserfolg der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“, die von den Kritikern wie der Community negativ aufgenommen wurde, hier den Ausschlag gegeben haben könnte. Bisher wollten sich allerdings weder Rockstar Games noch Take-Two Interactive zu den Gerüchten um die möglichen Neuauflagen äußern.

Derzeit arbeitet Rockstar Games unter anderem an „GTA 6“, bei dem allerdings noch unklar ist, wann der Nachfolger endlich enthüllt und der Community präsentiert wird.

A RDR2 update for PS5 & XSX is planned at some point down the road. No idea when tho. — Tez2 (@TezFunz2) July 4, 2022

