Hell Let Loose: Produzent James Light ist im Alter von 28 Jahren verstorben

Der Publisher Team 17 hat einen tragischen Verlust erlitten. Der Associate Producer James Light, der unter anderem an dem Weltkriegsshooter „Hell Let Loose“ beteiligt gewesen war, ist im Alter von 28 Jahren verstorben. Er verstarb bereits am 18. Juni 2022 aufgrund von Komplikationen nach einer Herzoperation. Nun haben seine Kollegen einen Nachruf hinterlassen und sich öffentlich von James Light verabschiedet.

Ein unerwarteter und schwerwiegender Verlust

„Es ist mit großer Trauer, dass wir das Ableben unseres geliebten Kollegen James Light mitteilen müssen. James verstarb am 18. Juni im Alter von 28 Jahren als Folge von Komplikationen nach einer Herzoperation. Sein Tod war eine Überraschung und hat alle tief bestürzt, die ihn kannten“, heißt es in einem offiziellen Statement.

Im Weiteren schrieben die Entwickler: „James begann seine Karriere im Videospielbereich in 2018 ─ er arbeitete in der Team 17 QA-Abteilung an Hell Let Loose. Über den Zeitraum der letzten vier Jahre machten es seine unglaubliche Arbeitsmoral, Bescheidenheit und beständige Freundlichkeit zu einer Freude, ihn als Kollegen zu haben. Er ist sicherlich einer der Gründe, warum Hell Let Loose dort ist, wo es heute steht.“

Des Weiteren habe James immer die Bemühungen von anderen Mitarbeitern gelobt, auch wenn er selbst extrem effektiv war. Durch seine Leistungen wurde er zu einem Produktionsassistent befördert, ehe er vor einigen Monaten in die Rolle des Produzenten aufstieg und die komplette PC-Entwicklung des Shooters überwachte. Dadurch kannte er jeden noch so kleinen Aspekt des Spiels.

„Als Team haben wir lange darüber nachgedacht, ob wir sein Ableben mit der Community teilen sollten und wir hatten das Gefühl ─ mit Erlaubnis seiner Familie ─, dass es das ist, was er gewollt hätte. So sehr dies ein Andenken ist, so ist es auch eine Feier unseres Kollegen und Freundes, der solch einen unauslöslichen Eindruck auf das Spiel hatte, das viele hunderte oder gar tausende Stunden genossen haben. Noch wichtiger, er hat den selben Eindruck auf uns hinterlassen. Wir werden ihn immens vermissen“, ließen die Entwickler auch abschließend wissen.

Unser herzliches Beileid und Mitgefühl geht an die Hinterbliebenen, die Kollegen, Freunde und auch die Community.

Quelle: PlayStation LifeStyle

