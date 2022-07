Vampire The Masquerade – Bloodhunt: Sommer-Update führt TDM-Modus und mehr ein

Bislang war „Vampire: The Masquerade – Bloodhunt“ ein reiner Battle Royale-Titel. Das ändert sich ab dem 14. Juli: An diesem Tag erscheint das Sommer-Update, welches mehrere neue Inhalte enthält.

Darunter verbirgt sich der Spielmodus „Team-Deathmatch„, der jedem Multiplayer-Kenner unter euch bekannt sein wird. Statt alleine, in Duos oder in Trios tretet ihr hier mit sieben anderen Spielern gegen ein gleich großes Team an. Hier könnt ihr unbegrenzt respawnen, was zu deutlich mehr Action als im Battle Royale-Modus führt. Ein Zeitlimit existiert übrigens nicht. Stattdessen gewinnt das Team, das zuerst 50 Kills erreicht.

Den Entwicklern von Sharkmob ist bewusst, dass Battle Royale unerfahrene Spieler überfordern kann. Deshalb haben sie sich für einen TDM-Modus entschieden, weil dieser etwas einsteigerfreundlicher ist.

Zudem kommt ein Season Pass hinzu, der wie gewohnt aus 100 Stufen besteht. Steigt nach und nach im Rang auf, um Vanity-Gegenstände, Ingame-Währung und XP-Boosts freizuschalten. Insgesamt sind 44 Items enthalten, mit denen ihr eure Spielfigur optisch anpassen könnt. Dazu gehören Outfits, Tattoos, Piercings, Masken und mehr.

Nicht nur neue Inhalte

Neben den erwähnten Inhalten sind technische Verbesserungen Bestandteil des Updates. Sowohl die Grafikqualität als auch FPS-Anzahl soll dadurch gesteigert werden.

Weitere Meldungen zu „Vampire: The Masquerade – Bloodhunt“:

Seit dem 27. April ist „Bloodhunt“ für PS5 verfügbar. Zuvor konnte der Vampir-Multiplayer schon auf dem PC gespielt werden.

Der Trailer zum Sommer-Update:

Weitere Meldungen zu Vampire: The Masquerade - Bloodhunt.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren