Vampire Bloodhunt: Auf Pay2Win-Mechaniken wird konsequent verzichtet

Mit „Bloodhunt“ veröffentlichten die Entwickler von Sharkmob am heutigen Mittwoch einen Battle-Royal-Titel im „Vampire“- beziehungsweise „Vampire: The Masquerade“-Universum.

Passend zum heutigen Release stellten sich der verantwortliche Game-Director Craig Hubbard und der „Bloodhunt“-Produzent David Sirland in einem ausführlichen Interview verschiedenen Fragen. Da es sich bei „Bloodhunt“ um einen Free2Play-Titel handelt, stellte sich natürlich unter anderem die Frage nach der Finanzierung des Multiplayer-Projektes. Hier bekräftigten die Entwickler, dass das Finanzierungsmodell ausschließlich auf optionalen Inhalten wie kosmetischen Extras basiert, die keinen aktiven Einfluss auf das Spielgeschehen haben.

Auf mögliche Pay2Win-Elemente, die zahlungswilligen Spielern oder Spielerinnen unfaire Vorteile einräumen würden, wurde laut Entwicklerangaben bewusst verzichtet.

Pay2Win wurde niemals in Betracht gezogen

„Von dem Moment an, als ich hierher kam, war klar, dass es rein um Cosmetics gehen würde. Ich glaube nicht, dass es jemals Überlegungen zu Pay2Win gab. Wenn Sie es nur danach betrachten, was funktioniert, was ist der beste Weg, um Geld zu verdienen, können Sie das tun. Aber niemand will an Pay-to-Win arbeiten. Ehrlich gesagt ist es sehr schwierig, dafür zu rekrutieren. Ich meine, es würde Sinn machen, wenn ein Vampirspiel vampirisch wäre, aber das ist es einfach nicht“, so Hubbard.

„Ich denke also, es war von Anfang an klar, dass es sich um eine optionale, kosmetische Monetarisierung handeln würde. Sie wollen im Grunde Inhalte machen, die die Leute cool genug finden, damit sie sie kaufen möchten. Und Sie müssen auch Vertrauen gewinnen. Sie müssen den Leuten das Gefühl geben, dass ihr Geld an jemanden geht, dem es nichts ausmacht, ihm Geld zu geben fast so, als wären sie in gewisser Weise ein Gönner.“

„Bloodhunt“ ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich. Das komplette Interview, in dem die Entwickler über ihre Ziele und Visionen für den Battle-Royal-Titel sprechen, findet ihr hier.

