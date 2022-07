Stray: Termin der Retail-Version und Inhalte der Deluxe-Edition enthüllt

"Stray" erscheint auch in Form einer Retail-Version.

Wie die Indie-Entwickler von iam8bit kürzlich bekannt gaben, wird „Stray“ neben der Download-Fassung auch in Form einer Retail-Version veröffentlicht, die eine Kopie des Spiels und sechs farbenfrohe Kunstkarten umfassen wird.

Doch während die digitale Version des Katzen-Abenteuers bereits in diesem Monat veröffentlicht wird, räumte das Indie-Studio hinsichtlich der PlayStation-exklusiven Retail-Fassung ein, dass diese möglicherweise etwas später erscheinen wird. Und so kam es dann auch. Wie iam8bit bekannt gab, wird die Fassung für den Einzelhandelt erst ab dem 20. September 2022 und somit mit einer knapp dreimonatigen Verspätung verfügbar sein.

Ergänzend zu dieser Bekanntgabe stellte das Studio eine limitierte Deluxe-Edition zu „Stray“ vor, die zum Preis von 44,99 US-Dollar angeboten und die folgenden exklusiven Inhalte umfassen wird.

Die Inhalte der Collector’s Edition im Detail

Mattschwarzer O-Sleve mit Holofoil Spécialité

14,4″ x 24″ Poster der ersten Teaser-Kunst für Stray

Sechs hochwertige (und zum Einrahmen geeignete) Kunstkarten

Ein Fuzzy Pettable Chenille Patch des katzenartigen Helden

Nach dem aktuellen Stand der Dinge kann die Deluxe-Edition zum ungewöhnlichen Action-Adventure lediglich über den offiziellen Online-Store der 8bit Studios geordert werden. Ob die Sammler-Ausgabe von „Stray“ hierzulande den Weg in den Handel finden wird, bleibt daher abzuwarten.

„Stray“ nimmt am 19. Juli 2022 Kurs auf den PlayStation Store und erscheint sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Katze und macht euch daran, das düstere Geheimnis einer Stadt aufzudecken. Im Laufe eures Abenteuers schließt sich euch eine Drohne an, die euch bei eurem Vorhaben unterstützt und in verschiedenen Bereichen eine wertvolle Hilfe ist.

Weitere Details, Eindrücke und alle relevanten Meldungen rund um den in Kürze erscheinenden Indie-Titel von iam8bit warten wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

