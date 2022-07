Stray: Day-One-Patch 1.02 veröffentlicht – Diese Verbesserungen werden geboten

Mit dem Action-Adventure „Stray“ veröffentlichen die Indie-Entwickler von iam8bit in diesem Monat einen Titel der etwas anderen Art für die PlayStation-Konsolen und den PC.

Ihr schlüpft in die Rolle einer Katze, die von einer Drohne begleitet wird und sich daran macht, die Geheimnisse einer düsteren und geheimnisvollen Stadt zu lüften. Auch wenn bis zum finalen Release von „Stray“ noch ein paar Tage ins Land gehen werden, stellten die Entwickler von iam8bit schon jetzt das Day-One-Update bereit, das unter der Versionsbezeichnung 1.02 zur Verfügung gestellt wird.

Versprochen werden diverse Verbesserungen im Bereich der Navigation, eine optimierte Kollisionsabfrage und weitere Verbesserungen, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird.

„Stray“ wird ab dem 19. Juli 2022 in Form einer Download-Fassung für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Wie die Verantwortlichen von iam8bit Anfang des vergangenen Monats bestätigten, wird das Abenteuer auf vier Pfoten zudem in Form einer Retail-Version veröffentlicht. Einen konkreten Termin nannte das Studio hier allerdings noch nicht und räumte ein, dass die Fassung für den Einzelhandel mit ein wenig Verspätung folgen könnte.

Bisher wurde die Retail-Version zwar lediglich für die PlayStation 5 bestätigt, wir können aber wohl davon ausgehen, dass auch Spieler beziehungsweise Spielerinnen mit einer PlayStation 4 nicht leer ausgehen werden.

🚨 Stray Update 1.02 Released.

Pawtch notes (Day One Patch):

– Improved navigation in various places

– Made some game scripts more robust when reloading checkpoints

– Improved audio during cinematics

– Polished audio sounds and general mix in throughout

(1/2)-

