Mega Drive Mini 2: Veröffentlichung in Nordamerika bestätigt – Was ist mit Europa?

Anfang des vergangenen Monats kündigte Sega mit dem Mega Drive Mini 2 eine weitere Mini-Konsole an, die mit zahlreichen vorinstallierten Klassikern aufwarten wird.

Nachdem das Mega Drive Mini 2 bisher nur für eine Veröffentlichung in Japan bestätigt wurde, gab Sega nun bekannt, dass sich auch nordamerikanische Retro-Fans auf die Mini-Konsole freuen dürfen. In den USA und Kanada wird das System wenig überraschend unter dem Namen Sega Genesis Mini 2 veröffentlicht.

Lediglich eine Ankündigung für Europa lässt weiter auf sich warten. Wir gehen allerdings davon aus, dass diese nur noch eine Frage der Zeit ist.

Die Mini-Konsole erscheint im Oktober 2022

Wie bereits bekannt gegeben wurde, wird das Mega Drive Mini 2 beziehungsweise Sega Genesis Mini 2 ab dem 27. Oktober 2022 in Japan erhältlich sein und zum Preis von umgerechnet 72 Euro angeboten. In Nordamerika wird der Release am gleichen Tag erfolgen, was ebenfalls dafür spricht, dass eine entsprechende Ankündigung für Europa im Laufe der nächsten Tage folgen könnte. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

Offiziellen Angaben zufolge wird das Sega Genesis Mini 2 mit 50 ausgewählten Spielen ausgeliefert und dabei sowohl den Mega Drive an sich als auch die Mega CD-Erweiterung berücksichtigen. Darüber hinaus verspricht Sega diverse Arcade-Ports und ein „geheimes neues Werk“.

Zum Lieferumfang der Mini-Konsole gehören zwei Controller. Mittels HDMI wird das Retro-System an euren TV angeschlossen, während die Stromversorgung über USB erfolgt.

