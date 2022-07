MultiVersus: Open-Beta angekündigt – Spielszenen und der Gigant aus dem All im neuen Trailer

Heute kündigte Warner Bros. Games nicht nur eine offene Multiplayer-Beta zum kommenden Brawler "MultiVersus" an. Darüber hinaus steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, der erstmals den Giganten aus dem All ("Der Gigant aus dem All") zeigt.

Nachdem der Free2Play-Brawler „MultiVersus“ kürzlich bereits im Rahmen eines geschlossenen Alpha-Tests getestet wurde, kündigte der Publisher Warner Bros. Games heute eine offene Multiplayer-Beta an.

Dies wird am 26. Juli 2022 auf dem PC, der PlaySation 4, der PlayStation 5, der Xbox One sowie der Xbox Series X/S starten und sowohl dedizierte Server als auch das Crossplay-Feature unterstützen. Wer bereits an der geschlossenen Alpha teilgenommen haben sollte oder über entsprechende Twitch-Drops an einen Code kam, kommt in den Genuss eines Early-Access-Zugangs und kann ab dem 19. Juli 2022 die Arenen von „Multiversus“ unsicher machen.

Doch welche Inhalte werden in der offenen Multiplayer-Beta beziehungsweise der Early-Access-Version geboten? Auch dahingehend sorgte Warner Bros. Games in der heutigen Ankündigung für Klarheit.

Diese Inhalte warten in der Open-Beta

In der offenen Beta beziehungsweise der Early-Access-Fassung zu „MultiVersus“ könnt ihr euch auf acht unterschiedlichen Karten austoben – darunter der „Bathöhle“ (DC), „Tree Fort“ („Adventure Time“) oder „Scoobys Geisterhaus“ („Scooby-Doo“). Ebenfalls mit von der Partie sind unterschiedliche Möglichkeiten, das Spiel zu erleben.

Zu diesen gehören der 2-gegen-2-Koop-Modus, 1-gegen-1-Spiele, der allgemeine Wettbewerb für 4 Spielerinnen und Spieler, Koop-gegen-KI-Partien, selbst erstellbare Online-Lobbys, das Labor (Übungsmodus), die Unterstützung von lokalen Partien mit bis zu vier Spielern beziehungsweise Spielerinnen oder das Tutorial, das euch die Grundlagen der Kampfmechaniken vermittelt.

Abgerundet wurde die heutige Ankündigung der offenen Beta-Phase von einem neuen Gameplay-Trailer, in dem erstmals auch der Gigant aus dem All zu sehen ist, der zu den 16. Charakteren gehört, die zum Launch von „Multiversus“ mit von der Partie sein werden.

„Multiversus“ erscheint im Laufe des Jahres für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

