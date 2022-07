Two Point Campus: Das Akademische Jahr im Trailer vorgestellt

Two Point Campus:

Die Management-Simulation "Two Point Campus" hat einen weiteren Trailer erhalten, der uns einen Ausblick auf das Akademische Jahr gewährt. Willkommen an eurer Universität!

SEGA und das zuständige Team der Two Point Studios haben einen neuen Trailer zu der kommenden Management-Simulation „Two Point Campus“ veröffentlicht, der euch zum Akademischen Jahr einladen soll.

Liefert den Studenten etwas Besonderes

In „Two Point Campus“ kann man die perfekte Universität für die Studenten vorbereiten und beobachten, ob alles im Jahresverlauf zusammenkommt oder zusammenbricht. Durch das Akademische Jahr kann man eine tiefere Verbindung zu den Studenten aufbauen, sodass man in den Sommerferien den Campus anpassen und neue Kurse einsetzen kann.

Allerdings muss man die Studenten auch bei Laune halten, indem man Partys veranstaltet, Liebestrompeten installiert, einen Priester für Beistand engagiert oder Lernwürfel baut. Am Ende des Jahres werden die Leistungen eurer Studenten auch eure Bewertung bestimmen.

Nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, dass sich die Simulation nicht bitterernst nimmt. Stattdessen kann man sich auf einen abgedrehten Humor einstellen, der einem die komischsten Studiengänge ermöglicht. Wollt ihr eure Studenten zu Rittern ausbilden? Könnt ihr tun! Sollen sie doch lieber Spione werden? Auch das ist möglich! Ihr entscheidet, was an eurem Campus gelehrt wird.

Weitere Meldungen zu Two Point Campus:

„Two Point Campus“ wird bereits am 9. August 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen. Zudem wird der Titel im Xbox Game Pass enthalten sein.

Weitere Meldungen zu Two Point Campus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren