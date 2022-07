Bruce Straley: Ex-Naughty-Dog kündigt neues Studio an

Bruce Straley, der Director mehrerer "Uncharted"-Spiele und "The Last of Us" kehrte Naughty Dog im September 2017 den Rücken. Mit Wildflower Interactive betreibt er fortan ein neues Studio.

Bruce Straley, der Director von „Uncharted 4“ und „The Last of Us“, hat die Gründung von Wildflower Interactive angekündigt. Es ist ein neues Studio, in dem er künftig an überzeugenden Spielen arbeiten möchte.

Straley stellte das neue Studio auf Twitter vor und betonte zugleich, dass er nach seinem Ausstieg aus der Spieleindustrie im Jahr 2017 nicht sicher war, ob er wieder Spiele entwickeln möchte. Zuvor war er fast 20 Jahre lang beim Entwickler Naughty Dog beheimatet.

Doch je länger er weg war, desto mehr habe er über dieses Medium nachgedacht und über alles, was noch zu tun ist und was er noch tun möchte. Darauf aufbauend möchte Straley seine Vision weiter verfolgen.

„Also schnappte ich mir ein paar Freunde und wir begannen mit dem Prototyping. Und die Idee fing an, gut zu werden. Es wurde wieder spannend. Und mir wurde klar: Ich muss dieses Spiel machen“, so die weitere Erklärung des Ex-Naughty-Dogs.

Inklusiv, gleichberechtigt und kollaborativ

In der Ankündigung von Wildflower Interactive betonte Straley, dass die Absicht besteht, es mit dem Unternehmen „auf die richtige Art und Weise“ angehen zu wollen. „Es muss inklusiv, gleichberechtigt und kollaborativ sein, voller großherziger Menschen, die sowohl beruflich als auch persönlich wachsen wollen“, so seine Worte.

Und weiter: „Die Kultur muss genauso iterativ sein wie die Art und Weise, wie wir Spiele entwickeln. Also tun wir es. Ich freue mich sehr, unser neues Unternehmen Wildflower Interactive ankündigen zu können.“

Folgende Mitarbeiter wurden bereits bestätigt:

Almudena Soria Sancho – Animation

Wouter Gort – Art

Eyton Zana – Art, Freelancer

Doug Holder – Design

Bruce Straley – Director | Studio

Arno Azar – Design

Nicholas Lance – Design

Liz Fiacco – Design

Vivian Alcala – Production

Cosmo Fumo – Programming

Ole Ciliox – Programming

Auf der Webseite von Wildflower heißt es, dass das Studio „kleine, kreativ aufgeladene, einzigartig stilisierte Spiele“ entwickelt, die die Möglichkeiten des Mediums erkunden. Derzeit arbeitet das Studio vollständig dezentral und stellt eine Reihe von neuen Mitarbeitern ein, darunter einen COO/Studiomanager.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auch die Finanzierung scheint zu stehen: „Wir haben einen aufregenden Partner, der unsere Arbeit unterstützt und uns helfen wird, ein möglichst breites Publikum zu erreichen“, so Straley.

OMG – it’s finally happened!! We’re doing a thing!!! Head over & follow @playwildflower to check us out. Thanks! pic.twitter.com/GvMM39TEdG — Bruce Straley (@bruce_straley) July 20, 2022

Weitere Meldungen zu Wildflower Interactive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren