Gran Turismo 7: Neues Update mit drei Fahrzeugen angekündigt

Nachschub für "Gran Turismo 7": In der kommenden Woche werden drei weitere Fahrzeuge in das Rennspiel aufgenommen. Die Silhouetten lassen erahnen, um welche Neuzugänge es sich handelt.

Polyphony Digitals Kazunori Yamauchi hat für „Gran Turismo 7“ ein weiteres Update angekündigt, mit dem neue Fahrzeuge in das Rennspiel integriert werden.

Diese Autos könnten dabei sein

Wie gewohnt wurden die Neuzugänge zunächst nicht beim Namen genannt. Stattdessen kann anhand der Silhouetten, die in einem Tweet zu sehen sind, gemutmaßt werden, um welche Autos es sich diesmal handelt.

Während die Silhouetten die Autos normalerweise von der Seite zeigen, sind sie dieses Mal etwas ungewöhnlich in einem Dreieck angeordnet. Der Teaser deutet zugleich darauf hin, dass drei Autos pro Monat – wie bei den Updates im April, Mai und Juni – zum Standard von „Gran Turismo 7“ werden.

Beim Fahrzeug in der rechten unteren Ecke könnte es sich um den 1982/3 Nissan Skyline R30 handeln. Das obere Auto scheint der Maserati A6GCS Spider zu sein, der beim Pebble Beach Concours d’Elegance 2014 den GT Award gewann. Unten links ist wohl ein Porsche 918 Spyder zu sehen.

Die Ankündigung des neuen Updates erfolgt mehr oder weniger erwartet, denn bisher wurde jedes Inhaltsupdate in der letzten Woche des Monats veröffentlicht. Das Juli-Update ist das vierte in Folge.

Unklar ist, welche weiteren Inhalte mit dem Update der kommenden Woche ein Teil von „Gran Turismo 7“ werden. GT Planet erwartet, dass in absehbarer Zeit eine neue Strecke in das Spiel finden wird, da die letzte Runde des Toyota Gazoo Racing GT Cups noch eine Lücke aufweist. Da es Ende August stattfindet, wird der Drop vermutlich erst im August erfolgen.

Ebenfalls warten viele Spieler auf die Möglichkeit, ihre Autos, die sie nicht mehr benötigen, verkaufen zu können. Es ist eine Funktion, die in der frühen Roadmap für „Gran Turismo 7“ erwähnt wurde und „in naher Zukunft“ erscheinen sollte. Zudem gibt es Verbesserungsbedarf bei den Lobbys – einschließlich der Möglichkeit, Einstellungen zu speichern und zu laden.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7:

Gran Turismo World Series 2022

In der Zwischenzeit könnt ihr euch am Wochenende mit der Gran Turismo World Series auseinandersetzen. Im Manufacturers Cup, der am Samstag ab 15 Uhr übertragen wird, treten die besten Teilnehmer der zwölf führenden Hersteller gegeneinander an. Am darauffolgenden Tag könnt ihr ab 15 Uhr die besten 16 Fahrer aus dem Nations Cup 2021 erleben. Weitere Details zum Zeitplan findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren