Gran Turismo 7: Offizielle Meisterschaft startet und Roulette-Mythos im Video

In "Gran Turismo 7" startet in Kürze die offizielle Meisterschaft. Zudem wurde ein Video veröffentlicht, das verdeutlicht, dass das Roulette im Spiel wohl nicht nach dem Zufallsprinzip funktioniert.

Polyphony Digital und Sony machen auf dem PlayStation Blog auf den bevorstehenden Start der „Gran Turismo World Series“ aufmerksam. Los geht es am 27. Mai 2022.

Alle Spieler von „Gran Turismo 7“ können daran teilnehmen, indem sie sich in den Sportmodus begeben und sich für den Nations Cup anmelden. Darin treten die Spieler zunächst gegen Kontrahenten aus dem Heimatland an. Ebenfalls ist es möglich, am Manufacturers Cup teilzunehmen und einen virtuellen Vertrag mit dem Lieblingsautomobilhersteller einzugehen.

Die besten Rennfahrer der ersten Online-Saison können dann im Juli bei einem dreitägigen „World Series“-Showdown im Red Bull Hangar 7 in Salzburg in Österreich antreten und gegen die besten Fahrer aus der Meisterschaft von 2021 fahren.

„Wir freuen uns sehr, dass die Gran Turismo World Series (ehemals FIA Gran Turismo Championships) nach zwei Jahren, in denen die gesamte Action online von zu Hause aus stattfand, im Jahr 2022 einige Live-Events anbieten wird, bei denen sich die besten Spieler aus aller Welt auf der Bühne und vor der Kamera gegenüberstehen“, so Sony und Polyphony Digital.

Fortgesetzt wird die World Series mit Saison 2, bei der laut Sony die schnellsten Rennfahrer eingeladen werden, um etablierte Fahrer im Weltfinale herauszufordern.

Weitere Details und der Eventplan sind auf dem PlayStation Blog hinterlegt.

GTA7-Roulette nur Fake?

Darüber hinaus wurde auf Youtube ein Video veröffentlicht, das sich dem Gewinnroulette in „Gran Turismo 7“ widmet. Besitzer des Spiels kennen es bereits: Nach dem Einlösen der Tickets mit unterschiedlichen Sternebewertungen wird scheinbar zufällig einer von fünf möglichen Preisen ausgelost. In den allermeisten Fällen ist es allerdings der Preis mit dem niedrigsten Wert, was schon kurz nach dem Launch für Kritik sorgte.

Ein Video des Youtubers Pixelconnect (siehe unten) verdeutlicht, dass die Preise augenscheinlich nicht zufällig vergeben werden. Denn die tatsächliche Ausschüttung scheint vordefiniert zu sein. Wird ein Ticket mehrfach eingelöst, indem durch einen Neustart des Spiels die Speicherung verhindert wird, folgt beim Roulette immer wieder der gleiche Preis – in der Regel der mit dem niedrigsten Wert. Lediglich die Alternativpreise, die nicht gewonnen werden, scheinen eher zufällig zu sein.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7:

Das lässt die Vermutung aufkommen, dass der Gewinn eines Tickets schon bei deren Vergabe feststeht und die Roulette-Animation keinen wirklichen Zweck erfüllt, was Besitzer des Spiels vermutlich weniger überraschen wird. Unabhängig davon können, wenn auch selten, tatsächlich größere Gewinne abgestaubt werden.

