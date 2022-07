Resident Evil Village: Zugänglichkeits-Update angekündigt – Das steckt drin

Wie der japanische Publisher Capcom im vergangenen Monat bekannt gab, wird derzeit sowohl an einer Gold-Edition als auch der „The Winters‘ Expansion“ genannten Erweiterung zum Survival-Horror-Abenteuer „Resident Evil Village“ gearbeitet.

Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Darüber hinaus kündigte Capcom heute ein Zugänglichkeits-Update an, das verschiedene Features mit sich bringt, für die sich die Community in der Vergangenheit immer wieder einsetzte. Zum einen wird euch das Zugänglichkeits-Update die Möglichkeit bieten, optionale Untertitel zu aktivieren.

Zudem wird es möglich sein, die Größe der Untertitel, ihre Farbe sowie ihren Hintergrund anzupassen und den Namen des gerade sprechenden Charakters anzuzeigen.

Diese Inhalte stecken in der Gold-Edition

Das Zugänglichkeits-Update zu „Resident Evil Village“ wird genau wie die Gold-Edition und die „The Winters‘ Expansion“-Erweiterung ab dem 28. Oktober 2022 zur Verfügung stehen. Bei der Gold-Edition haben wir es mit einer Art Komplettpaket zum Survival-Horror-Hit zu tun. Zum einen ist natürlich das Hauptspiel enthalten, in dem ihr ein weiteres Mal in die Rolle des Protagonisten Ethan Winters schlüpft.

Ebenfalls an Bord befinden sich die „The Winters‘ Expansion“-Erweiterung, das „Trauma“-Paket sowie der Zugriff auf den Multiplayer-Shooter „Resident Evil Re:Verse“. Die Gold-Edition von „Resident Evil Village“ erscheint sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 und kann im PlayStation Store zum Preis von 49,99 Euro vorbestellt werden.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village:

„Resident Evil Village“ wurde im Mai des vergangenen Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia veröffentlicht. In der Rolle von Ethan Winters findet ihr euch drei Jahre nach den Geschehnissen von „Resident Evil 7: Biohazard“ in einem abgelegenen Dorf wieder, das von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht wurde, das seine Bewohner in Werwölfe, Zombies und andere Monster verwandelte.

A free accessibility update for all Resident Evil Village users is coming alongside the Winters‘ Expansion and Gold Edition in October, adding: – Subtitle size, color & background toggles

– Speaker name display in story mode

– Closed captions

– Permanent reticle — Resident Evil (@RE_Games) July 28, 2022

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren