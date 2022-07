Sword and Fairy: Together Forever im neuen Gameplay-Overview

Während sich "Sword and Fairy: Together Forever" dem hiesigen Launch für PS4 und PS5 nähert, steht ein neues Video mit Einblicken in das Gameplay-Geschehen zur Ansicht bereit.

Auch in dieser Woche wurde zu „Sword and Fairy: Together Forever“ ein neuer Trailer veröffentlicht, nachdem zuvor in ähnlichen Clips die Charaktere und Kämpfe vorgestellt wurden. Diesmal können sich interessierte Spieler mit einem Gameplay-Overview beschäftigen.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt Echtzeit-Kämpfe, lässt einen Blick auf die Grafik werfen, stellt die Charaktere vor und zeigt mehr vom eigenständigen Teil innerhalb der Franchise.

Schlüpft in die Rolle von Xiu Wu

In „Sword and Fairy: Together Forever“ beginnen Spieler ihre Reise mit dem jungen Gotteskrieger Xiu Wu, der in das Dämonenreich eindringt und von wilden und mächtigen Kräften verfolgt wird. Während er versucht, genug Macht aufzubauen, um ein Portal aus dem Reich zu öffnen, trifft Xiu Wu auf einen Dämonenfürsten und erleidet eine vernichtende Niederlage.

„Im letzten Moment vor dem Tod gerettet und in das Reich der Menschen verbannt, findet Xiu Wu sein Schicksal an der Seite einer jungen Frau, Yue Qingshu, die ebenfalls sehr geschickt mit dem Schwert ist. Als der Konflikt zwischen Göttern, Dämonen und benachbarten menschlichen Clans den Frieden in Qingshus Dorf bedroht, müssen sie und Xiu Wu sich auf die Suche machen, um den Frieden wiederherzustellen“, so die Macher zum Spiel.

Spieler treffen im Verlauf der Handlung nicht nur auf Gegner, sondern auch auf auf Geistertiere mit mystischen Fähigkeiten, mit denen sie sich anfreunden. Sobald diese Kreaturen der Gruppe beitreten, können sie aufgezogen werden, um noch mächtiger zu werden.

In „Sword and Fairy: Together Forever“ warten laut Entwickler „epische Bosskämpfe“, mit denen die Geschichte vorangetrieben wird. Ebenfalls ist von „bildschirmfüllenden Showdowns“ die Rede, die ein „schnelles strategisches Denken“ voraussetzen.

„Sword and Fairy: Together Forever“ wird am 4. August 2022 für PS5 und PS4 digital auf den Markt gebracht. Später folgt eine physische Veröffentlichung. Die neue Konsolenversion des Spiels wird vier exklusive Outfits und eine Waffe enthalten, die in der ursprünglichen PC-Version nicht verfügbar waren. Mehr zum Spiel hält unsere Themen-Übersicht für euch bereit.

