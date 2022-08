The First Descendant: Teaser-Trailer und neuer Beta-Termin zum Loot-Shooter

The First Descendant:

Nacon hat einen neuen Teaser-Trailer zum Loot-Shooter "The First Descendant" veröffentlicht. Der Titel befindet sich auf Basis der Unreal Engine 5 in Arbeit und wird bald einem Beta-Test unterzogen. Aufgrund einer Verzögerung findet die Testphase allerdings später statt.

Schon vor einem Monat gab der Publisher Nexon bekannt, dass der einst unter dem Arbeitstitel „Project Magnum“ angekündigte Free-2-Play-Shooter einen finalen Namen verpasst bekam und als „The First Descendant“ den Markt erobern wird.

Heute ließ das Unternehmen einen Teaser-Trailer folgen und verwies auf die Beta, an der Spieler auf Steam teilnehmen können. Die Testphase startet nach einer Verzögerung am 20. Oktober 2022 und wird sieben Tage später wieder beendet. Interessierte Spieler können sich auf der Steam-Seite des Shooters für die Beta anmelden bzw. einen Zugriff anfordern.

Bosskämpfe, Missionen und neue Ausrüstung

„Da wir First Descendant zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen, möchten wir uns so gut wie möglich an den bereits angekündigten Zeitplan halten. Dennoch müssen wir leider bekanntgeben, dass es aufgrund von Auswirkungen der Covid-Pandemie zu Verzögerungen bei der Entwicklung gekommen ist“, so die Macher zur Verzögerung.

„The First Descendant“ wurde von Nexon Games entwickelt, wird Free-to-Play-typisch kostenlos angeboten und versetzt euch in die Rolle eines Nachfahren mit mysteriösen Kräften, dessen Aufgabe es ist, die Invasoren aus dem All zu bekämpfen und die Menschheit zu retten.

Das Gameplay umfasst laut Nexon strategische Bosskämpfe, an denen Spieler kooperativ teilnehmen können. Hinzukommen einzigartige Fähigkeiten für jeden Charakter, reichlich Gunplay und Schätze, die es zu finden gilt. Nach dem Abschluss von Missionen und dem Besiegen der Bosse können die Spieler neue Charaktere, Ausrüstungen und Upgrades freischalten.

„The First Descendant“ wird derzeit für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC entwickelt. Der Titel lässt sich auf der Gamescom 2022 blicken. Nachfolgend könnt ihr euch den neusten Teaser-Trailer zum kommenden Loot-Shooter anschauen:

