NBA 2K23: Erlebt legendäre Momente in der Jordan Challenge

2K Sports wird in diesem Jahr die Legende Michael Jordan auf das Cover der Basketballsimulation „NBA 2K23“ bringen. Allerdings haben die zuständigen Entwickler von Visual Concepts bestätigt, dass man die Jordan Challenge zurückbringen wird, die zuletzt vor zwölf Jahren in der Reihe enthalten war.

Dazu sagte Erick Boenisch, der VP of NBA Development bei Visual Concepts: „Die Jordan Challenge ist eine immersive Erfahrung, die anders als alles ist, was NBA 2K-Fans bisher gesehen haben und die Herausforderung von 2K11 neu aufbaut und fünf neue Momente hinzufügt. Unser Team hat alles in Betracht bezogen, als es den Spielmodus gebaut hat; die Arenen, die Spieler, die Uniformen, die Übertragung und der Spielstil der Ära wurden berücksichtigt, um den Fans eine wahrhaft authentische und einzigartige spielbare Jordan-Erfahrung zu geben.“

15 Momente für die Ewigkeit

In dem Jordan Challenge-Modus werden insgesamt 15 Schlüsselmomente aus der Karriere des sechsfachen NBA Champions spielbar sein. Darunter finden sich die NCAA National Championship aus dem Jahre 1982 ebenso wie die 1998er NBA Finals. Jede Herausforderung wird ein Pre-Game-Interview mit einer Legende umfassen, die ein Teil des legendären Moments war.

Ein komplettes Präsentationspaket beinhaltet minutiös entworfene Videofilter, die die Fernseherfahrung dieser Spiele nachstellen, sodass man sich in die alten Zeiten zurückversetzt fühlt. Passend dazu hat man auch das Gameplay angepasst, das einen größeren Fokus auf die Post und die Mid-Range legt, wobei auch engere Transition Lanes und mehr Cuts zum Korb das Spiel deutlich verändern. Und selbstverständlich wird es auch physischer zugehen, wobei neue Signature Style-Upgrades für Magic Johnson, Larry Bird und weitere Legenden für ein noch authentischeres Erlebnis sorgen werden.

Aber es wäre keine wahre Spielerfahrung der 80er und 90er ohne Hand-checking und Body-Ups. Die damaligen Regeln werden auch in „NBA 2K23“ umgesetzt, damit die Bad Boys aus Detroit die „Jordan Rules“ auch umsetzen können.

„NBA 2K23“ wird am 9. September 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Hier ist noch ein passender Trailer zur „Jordan Challenge“:

