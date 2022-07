NBA 2K23: Editions bis zu 149,99 Euro teuer – Inhalte in der Übersicht

"NBA 2K23", das in diesem Jahr auf den Markt gebracht wird, kann in mehreren Editions vorbestellt werden. Bis zu 149,99 Euro dürfen Spieler für den Titel und zusätzliche Ingame-Inhalte bezahlen.

Mit „NBA 2K23“ kommt in diesem Jahr ein weiterer Teil der Basketballreihe auf den Markt. Käufer können sich zwischen mehreren Editions entscheiden, die unterschiedliche Inhalte umfassen. Dazu gehört in der kostspieligsten Version unter anderem der NBA League Pass. Wir haben die Inhalte zusammengefasst.

Editions von NBA 2K23 in der Übersicht

Standard Edition

Enthält das Grundspiel. Zudem ist für Herbst eine spezielle Version der Standard Edition geplant, die zeigen soll, wie Musik und Basketballkultur ineinander übergehen.

Preise: 69,99 Euro (PS4, Xbox One, Switch, PC) und 79,99 Euro (PS5 und Xbox Series X/S)

Digital Deluxe Edition

Umfasst die Standard Edition für beide Konsolengenerationen. Zu den Zusatzinhalten gehören unter anderem kostenpflichtige Cheats:

Inhalte für „Mein Team“: 10.000 „Mein Team“-Punkte 10 „Mein Team“-Token 23 „Mein Team“-Promo-Packs Cover-Star-Spieler Sapphire Devin Booker und Ruby Michael Jordan Free Agent Option Pack 1 Diamond Jordan-Schuh (unverkäuflich) 1 Ruby Coach-Kartenpaket

Inhalte für „Meine Karriere“: 10 x 6 Arten von „Meine Karriere“-Skill-Boosts 10 x 3 Arten von Gatorade-Boosts 2 Stunden Doppel-XP-Coin 4 x „Meine Karriere“-T-Shirts Rucksack individuelles Cover-Star-Skateboard Arm-Sleeves



Preis: 84,99 Euro

Michael Jordan Edition

Diese Fassung enthält neben einem Exemplar des Spiels 100.000 VC sowie die in der Digital Deluxe Edition inbegriffenen Inhalte für „Mein Team“ und „Meine Karriere“.

Preis: 99,99 Euro für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC

Championship Edition

Neben dem Grundspiel umfasst die kostspieligste Edition die folgenden Inhalte:

12-Monats-Abo des NBA League Passes

10-prozentiger XP-Boost für den Season-Fortschritt in „Mein Team“

10-prozentiger XP-Boost für den Season-Fortschritt in „Meine Karriere“

exklusives Go-Kart im Michael Jordan-Stil

100.000 VC sowie die in der Michael Jordan Edition inbegriffenen Inhalte für „Mein Team“ und „Meine Karriere“

Preis: 149,99 Euro für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC

Einige der Editions können unter anderem bei Amazon vorbestellt werden.

In den USA und Kanada ist außerdem eine limitierte Auflage der „WNBA Edition“ als exklusive GameStop-Edition erhältlich. Das Cover ziert Diana Taurasi von den Phoenix Mercury.

„NBA 2K23“ wird am 9. September 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC veröffentlicht. Weitere Details zu den Live-Service-Inhalten sollen in den kommenden Monaten folgen.

