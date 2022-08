NBA 2K23: Entwickler stellen die Verbesserungen des diesjährigen Ablegers vor

Im kommenden Monat wird "NBA 2K23" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Wenige Wochen vor dem Release gingen die verantwortlichen Entwickler von Visual Concepts auf die diversen Gameplay-Verbesserungen ein, die in diesem Jahr geboten werden.

In wenigen Wochen veröffentlichen 2K Games und Visual Concepts die Basketball-Simulation „NBA 2K23“ für die Konsolen und den PC. Passend zum nahenden Release sprachen die Entwickler über die Verbesserungen, die in diesem Jahr geboten werden.

Wie Gameplay-Director Mike Wang versprach, rückte bei den Arbeiten an „NBA 2K23“ vor allem das Feedback der Community in den Mittelpunkt. Zu den wichtigsten Neuerungen von „NBA 2K23“ gehört laut Visual Concepts die Einführung der Wurf-Eigenschaften, wodurch jeder Signatur-Sprungwurf seine eigenen Werte spendiert bekommt, die seine Effektivität bestimmen. Darüber hinaus stehen fünf neue Wurfanzeigen zur Auswahl, wobei 15 weitere in den Seasons im Verlauf des kommenden Jahres freigeschaltet werden können.

Vor allem auf dem PC, der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S wurde die künstliche Intelligenz noch einmal überarbeitet, um für eine möglichst authentische Erfahrung auf dem virtuellen Court zu sorgen.

Pro Stick-Verbesserungen, eine optimierte Defense und mehr

Beim „Pro Stick“-Feature wiederum warten neue Gesten-Kombinationen, die sowohl beim Werfen als auch bei der Ballführung sowie dem Dunking neue Möglichkeiten bieten werden. „Mit den neuen Gesten-Kombinationen haben die Spieler noch mehr Optionen bei der Ballführung und beim Werfen im offensiven Arsenal. Außerdem gibt es als neues Feature das Konzept der Adrenalinschübe, um Überdribbling zu verhindern. Diese Schübe werden jedes Mal ausgeführt, wenn ein Hard-Go oder ein explosiver Sprintstart ausgeführt werden, und die Spieler werden während des restlichen Ballbesitzes signifikante Einbußen bemerken, nachdem sie ihre drei zur Verfügung stehenden Schübe verwendet haben“, so die Entwickler weiter.

Beim defensiven Gameplay warten ebenfalls Updates, die laut Entwicklerangaben darauf ausgelegt sind, eine realistischere Verteidigung am Ball und beim Blocken von Würfen sowie bei Steals und Ball-Strips zu erzielen. Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass die primären und sekundären Takeovers der Vorgänger unverändert übernommen wurden, während die Team-Takeover eine Generalüberholung erfuhren.

„Team-Takeover funktioniert als kooperatives Team-System, bei dem das gesamte Team sich eine Anzeige teilt. Das neue Design ist um einiges sinnvoller und stellt viel besser dar, was es heißt, im Team das Spiel als eine Einheit zu übernehmen“, wird diesbezüglich ausgeführt.

Weitere Meldungen zu NBA 2K23:

„NBA 2K23“ erscheint am 9. September 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Weitere Meldungen zu NBA 2K23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren