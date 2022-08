Take-Two Interactive: Remaster & Portierungen – Publisher arbeitet an acht Neuauflagen

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts gingen die Verantwortlichen von Take-Two Interactive unter anderem auf die diversen Projekte ein, an denen die Partner und Studios des US-Publishers derzeit arbeiten.

Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, plant Take-Two Interactive bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024/2025 am 31. März 2025 die Veröffentlichung von insgesamt „acht Neuauflagen“. Hier bezieht sich das Unternehmen laut eigenen Angaben auf Portierungen bereits erhältlicher Titel für andere Plattformen, Remaster oder Remakes.

Konkrete Namen nannte Take-Two Interactive zwar nicht, zumindest zwei Projekte dürften allerdings bekannt sein.

Remakes zu Max Payne & Max Payne 2 in Arbeit

Zum einen haben wir es hier mit der „Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition“ aus dem Hause Rockstar Games zu tun, die überarbeitete Remastered-Versionen von „GTA 3“, „GTA: Vice City“ sowie „GTA: San Andreas“ umfasst und aktuell für die Mobile-Plattformen umgesetzt wird. Darüber hinaus kündigte Remedy Entertainment im April dieses Jahres Remakes der beiden Action-Klassiker „Max Payne“ und „Max Payne 2: The Fall of Max Payne“ an.

Allzu viele Details zu den Remakes ließ sich Remedy Entertainment bisher nicht entlocken. So ist lediglich die Rede davon, dass die Neuauflagen von „Max Payne“ und „Max Payne 2: The Fall of Max Payne“ in Form eines Titels veröffentlicht werden. Darüber hinaus bestätigte das finnische Studio, dass die Remakes auf Basis der hauseigenen Northlight-Engine entwickelt werden, die in der Vergangenheit unter anderem bei „Control“ zum Einsatz kam.

Wann mit der Ankündigung der weiteren im aktuellen Geschäftsbericht bestätigten Projekte zu rechnen ist, ist noch unklar.

Quelle: Take-Two Interactive

