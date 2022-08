Soul Hackers 2: Erste Testwertungen und Eröffnungsfilm zum neuen Atlus-Rollenspiel

In der nächsten Woche wird Atlus‘ nächstes Rollenspiel auf den Markt kommen, doch bereits heute erfahren wir, was die internationale Fachpresse von „Soul Hackers 2“ hält. Damit ihr die Meinungen ebenfalls nachvollziehen könnt, haben wir euch eine Übersicht zusammengestellt. Darüber hinaus hat SEGA auch den Eröffnungsfilm veröffentlicht, der schon einmal auf das Abenteuer einstimmt.

Die Agenten von Aion versuchen in „Soul Hackers 2“ die Welt vor dem Weltuntergang zu retten. Ein Schmetterlingseffekt droht nämlich die Menschheit und die vom Konsum getriebene Gesellschaft in den Abgrund zu ziehen. Aus diesem Grund werden Ringo und Figue ausgesandt, um ein Team zusammenzustellen, Dämonen zu beschwören und die Bedrohung auszumerzen.

Wenn man sich die ersten Kritiken anschaut, dann kann „Soul Hackers 2“ nicht an die Qualität der beiden letzten Atlus-Hochkaräter „Persona 5 Royal“ (94er Wertungsschnitt) und „Shin Megami Tensei 5“ (86) heranreichen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann das neue Abenteuer lediglich einen Schnitt von 76 Punkten erzielen.

Dabei werden unter anderem die Handlung sowie die Charaktertiefe hart kritisiert, sodass einige Kritiker das Abenteuer schlichtweg als uninteressant empfanden. Das Art Design konnte hingegen einmal mehr auf voller Linie überzeugen. Doch schaut euch die Reviews lieber in aller Ruhe selbst an, bevor ihr eine Kaufentscheidung trefft.

Die ersten Wertungen in der Übersicht

„Soul Hackers 2“ wird am 26. August 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam und Microsoft Store) erscheinen. Hier ist die bereits angesprochene Eröffnungssequenz:

