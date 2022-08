Thymesia: Testwertungen zum Release – wie schlägt sich das neue Soulslike?

Am heutigen Donnerstag ist ein neues Soulslike-Rollenspiel herausgekommen. Es nennt sich „Thymesia“ und führt euch in ein verseuchtes Königreich. Hier kämpft der Protagonist namens Corvus gegen blutrünstige Monster und versucht seine verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen.

Was die Presse vom anspruchsvollen Action-RPG hält, verraten die eingetroffenen Testwertungen. Aktuell liegen zwölf Rezensionen für die PS5-Version vor, die ein durchwachsenes Bild abgibt.

So kommt „Thymesia“ auf einen MetaScore von 72 Punkten. Es sind sechs positive, fünf neutrale und ein negativer Testbericht vorhanden.

Ein ordentliches Soulslike mit einigen Schwächen

Die höchste Wertung stammt mit 82 Punkten von Digital Chumps: „Unterm Strich kann Thymesia nicht mit den Genre-Giganten mithalten, aber es ist ein großartiges Spiel für sich. Obwohl es in Bereichen wie Präsentation, Story und Leveldesign etwas schwächelt, machen die Kampf- und Aufrüstungssysteme eine Menge Spaß, auch wenn die Feindvielfalt zum Ende hin ein wenig dünn wird.“

GamingBolt ist ebenfalls überzeugt und vergibt 80 Punkte: „Thymesia tut mehr als genug, um aus dem Schatten von Bloodborne herauszutreten. Es bietet einige spaßige Levels, in denen man Feinde töten kann, und die Kämpfe sind rasant, reaktionsschnell und machen vor allem viel Spaß. Sogar der Fertigkeitsbaum hat einige tolle Ideen. Es ist vielleicht nicht das Spiel für diejenigen, die keine Herausforderung mögen, aber für diejenigen, die das tun, ist Thymesia hervorragend.“

Ein wenig kritischer betrachtet GameSpew das Ganze (70 Punkte): „Thymesia ist ein recht gutes Souls-like. Abgesehen davon, dass einige Angriffe ein wenig zu gut auf dich zielen, sind es nur Dinge wie die fehlende Sprachausgabe und der ungleichmäßige Schwierigkeitsgrad der Bosse, die das Spiel wirklich enttäuschen. Es ist nicht so ausgefeilt oder episch wie andere Veröffentlichungen von FromSoftware, aber das ist angesichts des günstigen Preises und der Tatsache, dass dies der erste Titel des Entwicklers Over Border Studio ist, zu erwarten.“

So richtig enttäuscht ist lediglich Push Square. Hier reichte es gerade einmal für 30 Punkte: „Wenn mehr Teile des Spiels so ausgefeilt wären wie die Reaving-Mechanik, hätte das Spiel etwas Besonderes werden können. Das Endergebnis ist ein kleines Spiel mit hochgesteckten Zielen, die das Ziel verfehlen. Specials stehlen ist großartig, aber alles drumherum ist unscheinbar.“

Bei der Xbox Series-Version sieht der MetaScore mit 73 Punkten fast gleich aus. Allerdings sind hier nur sechs Testwertungen verfügbar. Die PC-Version hingegen hat 27 Reviews vorzuweisen, die zu 69 Punkten führen. Damit bildet sie das Schlusslicht der drei Versionen.

„Thymesia“ wird im PlayStation Store für 29,99 Euro angeboten. Wer PS Plus abonniert hat, kann dabei bis zum 24. August 20 Prozent sparen. In diesem Fall sind es also nur 23,99 Euro.

