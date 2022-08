BioShock: Ankündigung auf der Gamescom 2022 geplant?

Bekanntermaßen feiert die "BioShock"-Marke in diesem Jahr ihr 15. Jubiläum. Wie der verantwortliche Publisher 2K Games und Geoff Keighley auf Twitter andeuteten, könnte der Geburtstag der Reihe auf der Gamescom 2022 mit einer speziellen Ankündigung gefeiert werden.

Mit dem von Geoff Keighley produzierten und moderierten „Opening Night Live“-Event wird auch in diesem Jahr der Start der Gamescom eingeläutet.

Wie vor wenigen Tagen bereits bestätigt wurde, wird es der diesjährige „Opening Night Live“-Ableger auf eine Länge von rund zwei Stunden bringen. Unter dem Strich werden laut Keighley mehr als 30 Spiele zu sehen sein. Allem Anschein nach könnte das „Opening Night Live 2022“-Event zudem genutzt werden, um das 15. Jubiläum der erfolgreichen „BioShock“-Reihe zu feiern.

Darauf deuten zumindest ein entsprechender Tweet des verantwortlichen Publishers 2K Games und eine Antwort von Keighley hin.

Die offizielle Enthüllung des neuen BioShocks?

Zunächst bat 2K Games die Community auf Twitter darum, mit dem Unternehmen auf der Gamescom den 15. Geburtstag des originalen „BioShock“ zu feiern. Geoff Keighley antwortete darauf mit einem simplen Herz. Eine Antwort, die darauf hindeuten könnte, dass das Jubiläum in der Tat im Rahmen von „Opening Night Live 2022“ gefeiert wird.

Worauf sich die Spieler und Spielerinnen im Detail freuen freuen dürfen, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre zum einen, dass wir endlich mit der offiziellen Enthüllung des neuesten „BioShock“-Ablegers bedacht werden, um den es in der Vergangenheit doch recht still wurde. Darüber hinaus wird auf ein PS5- beziehungsweise Xbox Series X/S-Upgrade für „BioShock: The Collection“ spekuliert.

Weitere Meldungen zum Thema:

Eventuell erfahren wir schon morgen mehr. So startet „Opening Night Live 2022“ am morgigen Dienstag um 20 Uhr unserer Zeit. Wir sind natürlich live mit von der Partie und werden euch zeitnah mit den wichtigsten Neuigkeiten und Ankündigungen versorgen.

❤️ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 21, 2022

Weitere Meldungen zu BioShock 4, Bioshock.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren