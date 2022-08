Miasma Chronicles: Neuer Trailer stellt euch die Charaktere vor

Auch "Miasma Chronicles" wurde anlässlich der Gamescom 2022 in dieser Woche mit einem frischen Trailer bedacht. In diesem werden euch die verschiedenen Charaktere vorgestellt, auf die ihr während des Abenteuers trefft.

In dieser Woche stellten 505 Games und die Entwickler von The Bearded Ladies („Mutant Year Zero“) eine neuen Trailer zum strategischen Rollenspiel „Miasma Chronicles“ bereit.

So viel vorweg: Mit neuen Gameplay-Szenen sollte ihr nicht rechnen. Stattdessen haben wir es hier mit einem CGI-Trailer zu tun, in dem euch die verschiedenen Charaktere vorgestellt werden. Darunter der Protagonist Elvis, der als Baby in die Bergbaustadt Sedentary gebracht wurde.

Von seiner Mutter wurde Elvis mit einem magischen Handschuh versehen, der ihn in die Lage versetzt, die mysteriöse namensgebende Kraft Miasma zu kontrollieren.

Das Geheimnis einer düsteren Macht

Beim Miasma haben wir es laut Entwicklerangaben mit einer dunklen Macht zu tun, die die USA in Schutt und Asche legte. In „Miasma Chronicles“ durchstreift ihr das Ödland, nehmt den Kampf gegen allerlei Gegner auf und begebt euch auf die Suche nach eure Mutter, die unter mysteriösen Umständen verschwand.

Spielerisch versprechen die Macher von The Bearded Ladies eine Kombination aus der Erkundung einer offenen Welt, anspruchsvolle und rundenbasierte Kämpfe sowie rollenspieltypische Features wie das Crafting und die Charakterprogression. Weitere Details zum Gameplay von „Miasma Chronicles“ sollen zu gegebener Zeit folgen.

„Miasma Chronicles“ befindet sich unter anderem für die PlayStation 5 in Entwicklung.

