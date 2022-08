Gotham Knights: Gameplay-Video zeigt einen Bosskampf mit Harley Quinn

Etwas weniger als zwei Monate vor dem offiziellen Release zeigt sich das Action-Rollenspiel "Gotham Knights" in einem neuen Gameplay-Video. Dieses Mal dürfen wir einen Blick auf den Bosskampf mit Harley Quinn werfen.

Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, wurde der Release des Action-Rollenspiels „Gotham Knights“ auf allen Plattformen um vier Tage vorgezogen.

Ergänzend dazu veröffentlichten die Entwickler von WB Games Montreal in Zusammenarbeit mit IGN ein weiteres Gameplay-Video zu „Gotham Knights“. Dieses Mal dürfen wir einen Blick auf einen Bosskampf werfen, in dem sich Nightwing der durchtriebenen Harley Quinn stellt. Mit seiner Laufzeit von rund sieben Minuten liefert euch das frisch veröffentlichte Gameplay-Video einen Eindruck davon, wie die Bosskämpfe in dem Action-Rollenspiel inszeniert wurden.

Wählt aus vier spielbaren Helden

Die Geschichte von „Gotham Knights“ setzt zu einer Zeit ein, in der Batman im Kampf gegen das organisierte Verbrechen sein Leben ließ. Nun ist es an seinen vier Partnern beziehungsweise Freunden Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood, auf den Straßen von Gotham City für Recht und Ordnung zu sorgen. Als Hauptgegenspieler fungiert der Court of Owls.

Allerdings dürft ihr euch auf ein Wiedersehen mit weiteren bekannten Bösewichten wie Harley Quinn oder Mister Freeze freuen. „Gotham Knights“ wird euch laut offiziellen Angaben die Möglichkeit bieten, die vier Helden in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln und sie auf euren ganz persönlichen Spielstil zuzuschneiden. Darüber hinaus ist ein Online-Coop mit von der Partie, der es euch erlaubt, euch mit anderen Spielern und Spielerinnen zusammenzuschließen.

Weitere Meldungen zu Gotham Knights:

„Gotham Knights“ wird ab dem 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Weitere Meldungen zu Gotham Knights.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren