Gotham Knights: Entwickler feiern wichtigen Meilenstein und zeigen Gruppenbild

Die Veröffentlichung von „Gotham Knights“ soll zwar erst in zwei Monaten erfolgen. Doch kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen werden, dass es zu keiner weiteren Verschiebung kommen wird. Denn die Entwickler gaben mit einem Tweet bekannt, dass der Titel den Goldstatus erreicht hat und vervielfältigt werden kann.

Der Goldstatus bedeutet, dass die Entwicklung des grundlegenden Spiels abgeschlossen wurde. Doch da der Launch noch eine Weile auf sich warten lässt und in der restlichen Zeit vermutlich weitere Verbesserungen vorgenommen werden, kann mit einem Day One-Patch gerechnet werden, der die Gold-Version auf den neusten Stand bringt.

Toute l’équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! 🎖️ 🎉

On se retrouve en Octobre! 🦉

The whole Gotham Knights team is proud to announce that we’re officially GOLD! 🎖️ 🎉

See you in October! 🦉 pic.twitter.com/LY8Q8Fb7Hh

— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) August 17, 2022