Gotham Knights: Red Hoods Marksman- und Brawler-Stile vorgestellt

Nachdem uns die Entwickler von WB Games Montreal in den vergangenen Wochen mit diversen Eindrücken zu „Gotham Knights“ bedachten und beispielsweise auf die offene Spielwelt eingingen, steht ab sofort das nächste Video zur Ansicht bereit.

In den Mittelpunkt rückt dieses Mal der Held Red Hood, der von euch in unterschiedliche Richtungen entwickelt werden kann. Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was ein High-Level-Build von Red Hood zu bieten hat, werden euch in dem frisch veröffentlichten Entwickler-Video die beiden Stile „Marksman“ und „Brawler“ vorgestellt.

Darüber hinaus warten Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen.

Entscheidet euch für den Nah- oder den Fernkampf

Beim Beim Marksman-Stil dreht sich alles um die Möglichkeit, seine Widersacher aus der sicheren Distanz heraus zu bekämpfen. Eine von Red Hoods Marksman-Fertigkeiten ermöglicht es euch beispielsweise, mystische Energie in Schüsse zu kanalisieren und sie von mehreren Feinden oder Objekten abprallen zu lassen. Im Brawler-Stil hingegen macht Red Hood Gebrauch von seiner beeindruckenden Physis und verwickelt seine Gegner in den direkten Nahkampf.

Die Geschichte von „Gotham Knights“ setzt zu einer Zeit ein, in der Batman den Tod fand. Nun liegt es an seinen vier Freunden beziehungsweise Partnern Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing, in den Straßen von Gotham City für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Laufe der Kampagne dürft ihr euch laut Entwicklerangaben auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten und Bösewichten freuen.

„Gotham Knights“ wird am 25. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

