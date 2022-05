Gotham Knights: Russische Version offenbar eingestellt

"Gotham Knights" wird möglicherweise nicht in Russland erscheinen. Auch die russische Sprachunterstützung wurde Berichten zufolge gestrichen.

Aufgrund des zerstörerischen und mörderischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Besetzung weiter Teile des Landes zogen sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Unternehmen aus Russland zurück. Dazu gehören Branchengrößen wie Sony und Microsoft, mehrere Publisher, aber auch größere und kleinerer Studios.

Auch Warner Bros. scheint diesen Weg zu gehen. Den Quellen vonzufolge sei das Unternehmen dazu übergegangen, in russischen Gebieten auf den Verkauf von „Gotham Knights“ zu verzichten.

Und nicht nur das: „Gotham Knights“, das sowohl russische Untertitel als auch russische Synchronstimmen enthalten sollte, wird diese Sprachunterstützung dem Gerücht zufolge nicht mehr beinhalten, auch nicht in anderen Versionen des Spiels.

Russische Webseite wurde vom Netz genommen

Dass an diesem Gerücht durchaus etwas dran zu sein scheint, verdeutlicht eine weitere Beobachtung: Die russische Version der „Gotham Knights“-Website, die immer noch auf archive.org zu finden ist, zeigt mittlerweile einen 404-Fehler an, wenn sie aufgerufen wird. Das heißt, die einstigen Informationen können nicht mehr abgerufen werden.

Sollte die russische Version tatsächlich ausgesetzt worden sein, würde sich Warner Bros. in die lange Reihe der Videospielunternehmen eingliedern, die ihre Spiele aufgrund des anhaltenden Krieges gegen die Ukraine in russischen Gebieten aus dem Verkauf ziehen.

Schon im Februar, also kurz nach dem Beginn der Invasion, reagierten erste Entwickler aus Kiew auf den Angriffskrieg. Es folgten Forderungen nach dem temporäre Aus russischer PlayStation- und Xbox-Accounts. Anfang März stoppten Take-Two und Ubisoft den Verkauf ihrer Spiele in Russland. Wenig später folgte ein Verkaufsstopp von Sony und Bungie. Epic Games wiederum sammelte über „Fortnite“ 144 Millionen Dollar, die in der Ukraine humanitären Hilfsprojekten für Menschen zugute kommen sollen.

In anderen Sammelaktionen dieser Art wurden ebenfalls Millionen Dollar zusammengetragen, um sie den betroffenen Frauen, Männern und Kindern zukommen zu lassen. Auch Unternehmen wieund diebeteiligten sich direkt mit einer finanziellen Unterstützung.

Im Fall von „Gotham Knights“ gibt es von Warner Bros. keine Stellungnahme zum mutmaßlichen Rückzug vom russischen Markt. Die Quellen sollen allerdings gesagt haben, dass der Publisher große Angst davor habe, die Spielepresse zu verärgern oder Ärger in den sozialen Medien zu verursachen. Der Titel wird in anderen Ländern am 25. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Die Last-Gen-Versionen wurden aus diesem Grund gestrichen.

