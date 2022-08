10 Chambers: GTFO-Entwickler arbeiten an neuem Koop-Heist-FPS

Zwei Jahre, nachdem Ulf Andersson den „Payday“- und „Payday 2“-Entwickler Overkill Software verließ, gründete er sein eigenes Indie-Studio 10 Chambers. Im Dezember 2021 kam das erste Spiel auf den Markt, der Survival-Horror-Shooter „GTFO“.

Doch anscheinend hängt Andersson noch immer an den Heist-Shootern. Auf der Gamescom 2022 verriet er, dass 10 Chambers derzeit an einem neuen Koop-Heist-FPS arbeitet, das ein „Techno Thriller“-Thema haben soll.

„Es ist ein Spiel, das einfach gemacht werden muss“

Auf der Gamescom sprach Ulf Andersson über das neue Spiel, das sich derzeit noch in der Vorproduktion befinden soll. Nach der Arbeit an „Payday“ und „Payday 2“ sowie der Veröffentlichung von „GTFO“ sehnt sich Andersson danach, wieder an einem Raubüberfallspiel zu arbeiten: „Es fühlt sich wie ein nicht abgeschlossenes Kapitel an.“

„Für mich ist dieses Spiel ein Spiel, das einfach gemacht werden muss“, so Andersson im Interview mit NME. „Ich bin im Grunde genommen wieder bei den Raubüberfällen dabei – es ist ein kooperativer FPS und hat eine Art Techno-Thriller-Thema. Ich lese eine Menge Science-Fiction-Bücher und stelle mir alles vor, was den Cyberpunk inspiriert und eine Menge anderer Sachen.“

Der Entwickler betonte, dass sein neues Projekt nicht auf ständige Schießereien setzen soll. „Payday hatte ein massives Problem, bei dem die Action hochgefahren wurde und dann einfach nur noch auf dem hohen Niveau blieb“, so Andersson. „Wenn man an Left 4 Dead denkt, dann ist das Drama zwar großartig, aber man hat nicht das Gefühl, dass die Dinge wegen einem selbst passieren. Es fühlt sich an, als hätten die Spieler Glück gehabt, dass sie dabei waren. So sollte es nicht sein. Es sollte so sein, dass wir uns entschieden haben, diesen Mist zu machen.“

Einen Namen und ein Veröffentlichungsdatum zu dem neuen Heist-Projekt gibt es bisher noch nicht, vor allem weil Andersson zugibt, dass sich die Dinge noch ändern können. Das Team sei zudem darauf bedacht, „keine Deadline zu verpassen oder zu viel zu versprechen“. Laut Andersson soll sich das Projekt derzeit jedoch schnell entwickeln.

Quelle: NME, Eurogamer

