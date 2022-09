PS Plus Premium: Erster PS1-Klassiker wurde mit einer 50hz/60hz-Wechsel-Funktion versehen

Schon kurz nach dem hiesigen Start von PlayStation Plus Premium wurde kritisiert, dass die PlayStation-Klassiker hierzulande lediglich in der PAL-Version zur Verfügung stehen. Nachdem Sony Interactive Entertainment umgehend Besserung gelobte, wurde der erste Klassiker nun mit einer 50hz/60hz-Funktion versehen.

Ende Juni startete auch hierzulande die neue dreistufige Version von PlayStation Plus. Zu den exklusiven Vorzügen von PlayStation Plus Premium gehört der Zugriff auf verschiedene Emulatoren und zahlreiche PlayStation-Klassiker, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Nur kurz nach dem Start der neuen PlayStation Plus-Version wurde die Tatsache kritisiert, dass die Klassiker der originalen PlayStation hierzulande lediglich in der PAL-Version angeboten wurden. Die PAL-Versionen unterstützen lediglich eine Darstellung in 50 Bildern die Sekunde. Wurden die Spiele nicht entsprechend angepasst, liefen sie zudem 20 Prozent langsamer als ihre NTSC-Pendants und wurden mit unschönen schwarzen Balken am oberen und unteren Rand versehen.

Nachdem Sony Interactive Entertainment umgehend Besserung gelobte und versprach, dass die PlayStation-Klassiker auch hierzulande mit einer 60hz-Version versehen werden, wurde der erste Klassiker mit einem passenden Update versehen.

Syphon Filter 2 ab sofort in 60hz spielbar

Die Rede ist vom Stealth-Action-Titel „Syphon Filter 2“ aus dem Jahr 2000, der ein Update spendiert bekam, das eine 50hz/60hz-Wechsel-Funktion mit sich brachte. Ab sofort ist es in „Syphon Filter 2“ also möglich, im Einstellungsmenü die Region zu wechseln und den Titel auch hierzulande in der NTSC-Version und somit in 60hz beziehungsweise 60 Bildern die Sekunde zu spielen.

Konkrete Termine nannten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment bisher zwar nicht, versprachen allerdings, dass nach und nach alle Klassiker der originalen PlayStation in Europa mit der 50hz/60hz-Wechsel-Funktion versehen werden. Hier nahmen sich die PlayStation-Macher also das Feedback der Spieler beziehungsweise Spielerinnen zu Herzen und bessern auf Basis dessen entsprechend nach.

Alle weiteren Details zur neuen dreistufigen Version von PlayStation Plus, den Inhalten und den Preisen findet ihr auf der offiziellen Website.

